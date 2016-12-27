Две тысячи юных нижегородцев стали участниками Губернаторской ёлки 27 декабря
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Две тысячи юных нижегородцев стали участниками "Губернаторской ёлки" 27 декабря 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Согласно информации, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, посмотрели новогоднее представление в Нижегородском цирке и получили сладкие подарки. С наступающим Новым годом ребят поздравили заместитель губернатора Евгений Люлин, министр образования региона Сергей Наумов и первый заместитель министра социальной политики области Евгений Морозов.
Перед началом новогоднего представления ребята традиционно вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой водили хоровод, пели новогодние песни.
На "Губернаторской ёлке", помимо выступления аниматоров, ребята увидели уникальное грандиозное представление "Королевского цирка" Гии Эрадзе.
Напомним также
, что делегация из 128 юных нижегородцев побывала на новогодней елке в Государственном Кремлёвском Дворце в Москве 26 декабря.
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