Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Культура и отдых
27 декабря 2016 18:04  [49] Первую Думскую елку для одаренных учеников посетили 120 детей Нижнего Новгорода
27 декабря 2016 17:06  [85] Две тысячи юных нижегородцев стали участниками "Губернаторской ёлки" 27 декабря
27 декабря 2016 15:05  [89] Две праздничные коллекции вошли в состав "Интерактивного ТВ" Ростелекома
27 декабря 2016 14:45  [116] "Богатые традиции детских новогодних праздников в Нижнем Новгороде необходимо сохранять", - Дмитрий Барыкин
27 декабря 2016 14:40  [157] Горьковская елка в Литературном музее Максима Горького
27 декабря 2016 13:54  [324] Шесть нижегородских муниципалитетов получат бюджетное финансирование на оборудование 3D-кинотеатров в 2017 году
26 декабря 2016 17:30  [410] Алексей Тарасов: "Исполнение живой музыки создает особую атмосферу, которая действительно объединяет людей"
24 декабря 2016 19:35  [1502] Открытие новогоднего городка на площади Горького в Нижнем Новгороде
23 декабря 2016 18:14  [760] Правительство Нижегородской области запланировало строительство 12 модульных Домов культуры в регионе в 2017 году
23 декабря 2016 17:44  [864] Афиша культурно-массовых мероприятий в Нижнем Новгороде с 23 по 31 декабря
Культура и отдых

Две тысячи юных нижегородцев стали участниками "Губернаторской ёлки" 27 декабря

27 декабря 2016 17:06  [85] Культура и отдых
Две тысячи юных нижегородцев стали участниками Губернаторской ёлки 27 декабря (Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области)

Две тысячи юных нижегородцев стали участниками Губернаторской ёлки 27 декабря

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Две тысячи юных нижегородцев стали участниками "Губернаторской ёлки" 27 декабря 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, посмотрели новогоднее представление в Нижегородском цирке и получили сладкие подарки. С наступающим Новым годом ребят поздравили заместитель губернатора Евгений Люлин, министр образования региона Сергей Наумов и первый заместитель министра социальной политики области Евгений Морозов.

Перед началом новогоднего представления ребята традиционно вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой водили хоровод, пели новогодние песни.

На "Губернаторской ёлке", помимо выступления аниматоров, ребята увидели уникальное грандиозное представление "Королевского цирка" Гии Эрадзе.

Напомним также, что делегация из 128 юных нижегородцев побывала на новогодней елке в Государственном Кремлёвском Дворце в Москве 26 декабря.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph