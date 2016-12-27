Две тысячи юных нижегородцев стали участниками "Губернаторской ёлки" 27 декабря Культура и отдых

Две тысячи юных нижегородцев стали участниками Губернаторской ёлки 27 декабря Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области



Согласно информации, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, посмотрели новогоднее представление в Нижегородском цирке и получили сладкие подарки. С наступающим Новым годом ребят поздравили заместитель губернатора Евгений Люлин, министр образования региона Сергей Наумов и первый заместитель министра социальной политики области Евгений Морозов.



Перед началом новогоднего представления ребята традиционно вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой водили хоровод, пели новогодние песни.



На "Губернаторской ёлке", помимо выступления аниматоров, ребята увидели уникальное грандиозное представление "Королевского цирка" Гии Эрадзе.



Две тысячи юных нижегородцев стали участниками "Губернаторской ёлки" 27 декабря 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.Согласно информации, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, посмотрели новогоднее представление в Нижегородском цирке и получили сладкие подарки. С наступающим Новым годом ребят поздравили заместитель губернатора Евгений Люлин, министр образования региона Сергей Наумов и первый заместитель министра социальной политики области Евгений Морозов.Перед началом новогоднего представления ребята традиционно вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой водили хоровод, пели новогодние песни.На "Губернаторской ёлке", помимо выступления аниматоров, ребята увидели уникальное грандиозное представление "Королевского цирка" Гии Эрадзе. Напомним также , что делегация из 128 юных нижегородцев побывала на новогодней елке в Государственном Кремлёвском Дворце в Москве 26 декабря.

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