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Общество

"РусЗнак НН" выиграл конкурс на создание системы маршрутного ориентирования в Нижнем Новгороде к ЧМ

27 декабря 2016 17:08  [83] Общество
Эмблема ЧМ по футболу 2018

Эмблема ЧМ по футболу 2018

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) ООО "РусЗнак НН" выиграло конкурс на создание системы маршрутного ориентирования в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.

Согласно опубликованной информации, единственным участником конкурса, прошедшего 26 декабря 2016 года, стала компания "РусЗнак НН", с которой администрация и планирует заключить договор. В компании НИА "Нижний Новгород" сообщили, что в течение 2017 года будут установлены 873 указателя, на эти цели планируется потратить 16 млн рублей.

"По контракту нам, в частности, необходимо установить временные знаки к Чемпионату мира по футболу-2018. Благодаря знакам гости города, так называемые клиентские группы FIFA, смогут найти фанзоны, стадион, различные объекты притяжения", - рассказали в "РусЗнак НН".

На сайте администрации также сообщается, что система маршрутного ориентирования будет информировать водителей и пассажиров о предстоящих изменениях организации дорожного движения, режимах движения и путях объезда, расположении ближайших парковок, в том числе перехватывающих, и схемой проезда к ним.

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