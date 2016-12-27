Думская елка Нижнего Новгорода
Фото:
Первую Думскую елку для одаренных учеников посетили 120 детей Нижнего Новгорода. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской Думы.
"На уникальное представление руководители муниципалитета пригласили самых маленьких отличников - 120 одаренных учеников начальных классов из всех районов Нижнего Новгорода. Поздравление тоже было не самым обычным, помощниками главного Деда Мороза выступили сразу 24 депутата городской Думы, в числе которых глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин", - говорится в сообщении.
Как сообщает управление по работе со СМИ, в новогоднем представлении приняли участие актеры детского театра "Вера". Дети больше часа водили традиционный хоровод вокруг елки, играли в новогодний хоккей.
"Финал новогодней сказки для ребят стал полной неожиданностью. Сразу двадцать Дедов Морозов и шесть Снегурочек пришли поздравить талантливых юных нижегородцев с наступающим Новым годом", - сообщили в управлении.
"Пусть новогодние каникулы проходят весело и интересно: больше гуляйте, катайтесь на коньках и лыжах, сходите с родителями в театр или в музей, но не забывайте читать книги. А когда вы вырастете, надеюсь, вы будете работать на благо нашего любимого города, а, возможно, тоже станете помощниками Деда Мороза", - обратился к детям глава города Иван Карнилин.
Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+