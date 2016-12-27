Первую Думскую елку для одаренных учеников посетили 120 детей Нижнего Новгорода Культура и отдых

Думская елка Нижнего Новгорода Фото: управление по работе со СМИ Гордумы

Первую Думскую елку для одаренных учеников посетили 120 детей Нижнего Новгорода. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской Думы."На уникальное представление руководители муниципалитета пригласили самых маленьких отличников - 120 одаренных учеников начальных классов из всех районов Нижнего Новгорода. Поздравление тоже было не самым обычным, помощниками главного Деда Мороза выступили сразу 24 депутата городской Думы, в числе которых глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин", - говорится в сообщении.Как сообщает управление по работе со СМИ, в новогоднем представлении приняли участие актеры детского театра "Вера". Дети больше часа водили традиционный хоровод вокруг елки, играли в новогодний хоккей."Финал новогодней сказки для ребят стал полной неожиданностью. Сразу двадцать Дедов Морозов и шесть Снегурочек пришли поздравить талантливых юных нижегородцев с наступающим Новым годом", - сообщили в управлении."Пусть новогодние каникулы проходят весело и интересно: больше гуляйте, катайтесь на коньках и лыжах, сходите с родителями в театр или в музей, но не забывайте читать книги. А когда вы вырастете, надеюсь, вы будете работать на благо нашего любимого города, а, возможно, тоже станете помощниками Деда Мороза", - обратился к детям глава города Иван Карнилин.