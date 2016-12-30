"Наш главный итог 2016 года – это увеличение количества посетителей "Арсенала", - Анна Гор Культура и отдых

Анна Гор Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)

"Наш главный итог 2016 года – это увеличение количества посетителей "Арсенала", - об этом директор Приволжского филиала ГЦСИ "Арсенал" Анна Гор сообщила корреспонденту НИА "Нижний Новгород", комментируя итоги уходящего года, 28 декабря.По ее словам, итоговое количество посетителей музея современного искусства за 2016 год составило 150 тысяч человек. Это примерно на 30% больше, чем в 2015 году, когда музей посетили 115 тысяч человек."Такая цифра – это наша самая главная награда. Честно, говоря, мы и сами не ожидали, что в этом году нашими выставками будет интересоваться такое количество зрителей. Это больше, чем мы могли себе представить. Свою статистику мы вели как по проданным билетам, так и по счетчику, когда были большие акции - такие, как "Музейная ночь". Я связываю такую популярность "Арсенала" с тем, что наша страна переживает музейный бум. На мой взгляд, люди охотно ходят в музеи, потому что в них сохраняется аура подлинности. Мы придумываем разнообразные форматы подачи материала, чтобы каждый в этих экспозициях нашел что-то интересное для себя", - отметила руководитель музея.Она также добавила, что в 2017 году "Арсенал" постарается соответствовать высоким стандартам, которые задают его посетители. "К весне будущего года "Арсенал" готовит большую выставку "Новый слой". Эта экспозиция будет посвящена уличному искусству, которое мы постараемся сравнить с народным. Далее мы представим публике завершающий цикл большой выставочной трилогии "Простые чувства", который будет связывать воедино искусство и разных людей. В итоге мы надеемся издать сводный каталог, посвященный трилогии "Музей великих надежд", "Жизнь живых" и "Простые чувства", который также будет доступен для посетителей. И, конечно, мы по-прежнему будем стараться привозить в "Арсенал" новые интересные работы, создавать международные проекты и придумывать новые формы взаимодействия со зрителем", - подвела итог Анна Гор.