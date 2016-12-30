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Происшествия

Нижегородский экс-сотрудник полиции подозревается в повторном нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения

28 декабря 2016 15:49  [522] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский экс-сотрудник полиции подозревается в повторном нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 28 декабря 2016 года.

Следователи полагают, что подозреваемый 44-летний мужчина, который являлся сотрудником полиции и в настоящее время из органов внутренних дел уволен по дискредитирующим обстоятельствам, ночью 22 июня 2016 года управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara в состоянии алкогольного опьянения, передвигался по территории Павловского района. На 12 километре трассы Павлово-Сосновское его остановили сотрудники ГИБДД.

При этом в 2016 году мужчина уже был оштрафован по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения) на 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на полтора года.

В настоящее время в отношении бывшего сотрудника полиции возбуждено уголовное по признакам совершения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).

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