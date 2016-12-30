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Общество

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области похолодание до -10° в ночь на 29 декабря

28 декабря 2016 16:06  [391] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области понижение температуры до -10° в ночь на 29 декабря 2016 года. Об этом сообщает гидрометцентр.

Согласно информации, 28 декабря сохранится теплая погода, днем всего -1…-2° С. Но уже к вечеру с изменением направления ветра с западного на северо-западное начнется выхолаживание воздуха, местами пройдет снег.

В ночь на 29 декабря воздух выхолодится до -5…-7°, при прояснениях 30 декабря столбики термометров покажут -10°. В дневные часы нижегородцев ждут морозы до -5°. На фоне повышенного атмосферного давления местами возможен небольшой снег, на дорогах скользко.

В последний день уходящего года, 31 декабря, вновь активизируется Атлантика: атмосферные фронты принесут более облачную погоду, временами пройдет снег. Температура повысится до -1°.

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