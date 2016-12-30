Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижнем Новгороде достигла эпидемического уровня Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Согласно информации, с 19 по 25 декабря 2016 года заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижегородской области выросла по сравнению с предыдущей неделей на 12,6%. За медицинской помощью обратилось 25 649 человек, показатель заболеваемости составил 80,63 случая на 10 тысяч населения.



"Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижнем Новгороде с 19 по 25 декабря достигла эпидемического уровня. За медицинской помощью с симптомами этих заболеваний обратились 15 498 тысяч человек, показатель заболеваемости составил 122,37 случаев на 10 тысяч населения", - отмечается в пресс-релизе.



Также сообщается, что по данным на 26 декабря полностью остановлен учебный процесс в школах Городецкого, Сеченовского районов, а также Выксунского г.о., частично – в 42-х классах 12-ти школ Городецкого, Кстовского Арзамасского, Ардатовского районов, а также Борского г.о., Дзержинска и Навашинского г.о. Нижегородской области; Автозаводского, Ленинского, Московского, Советского районов Нижнего Новгорода.



Кроме того, на карантин по ОРВИ закрыт один детсад в Сергачском районе и частично приостановлен воспитательный процесс в трех группах детсадов Дзержинска, Сормовского и Автозаводского районов.







Заболеваемость гриппом и ОРВИ за тот период возросла на 5,7% по сравнению с предыдущей неделей - за медицинской помощью обратилось 22 766 человек, в том числе в Нижнем Новгороде - 13 053 человека. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижнем Новгороде достигла эпидемического уровня. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.Согласно информации, с 19 по 25 декабря 2016 года заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижегородской области выросла по сравнению с предыдущей неделей на 12,6%. За медицинской помощью обратилось 25 649 человек, показатель заболеваемости составил 80,63 случая на 10 тысяч населения."Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижнем Новгороде с 19 по 25 декабря достигла эпидемического уровня. За медицинской помощью с симптомами этих заболеваний обратились 15 498 тысяч человек, показатель заболеваемости составил 122,37 случаев на 10 тысяч населения", - отмечается в пресс-релизе.Также сообщается, что по данным на 26 декабря полностью остановлен учебный процесс в школах Городецкого, Сеченовского районов, а также Выксунского г.о., частично – в 42-х классах 12-ти школ Городецкого, Кстовского Арзамасского, Ардатовского районов, а также Борского г.о., Дзержинска и Навашинского г.о. Нижегородской области; Автозаводского, Ленинского, Московского, Советского районов Нижнего Новгорода.Кроме того, на карантин по ОРВИ закрыт один детсад в Сергачском районе и частично приостановлен воспитательный процесс в трех группах детсадов Дзержинска, Сормовского и Автозаводского районов. Напомним , что по данным на 21 декабря 2016 года карантин по ОРВИ был введен в семи школах Выксунского г.о, Кстовского, Краснооктябрьского, Городецкого, Сеченовского районов области, частично приостановлен учебный процесс в 64-х классах 18-ти школ Городецкого, Пильнинского, Арзамасского, Ардатовского районов, Выксунского, Борского г.о, Дзержинска, а также Автозаводского, Ленинского, Московского, Советского районов Нижнего Новгорода. Также частично приостановлен воспитательный процесс в 11-ти группах семи детсадов Гагинского района области, Ленинского, Сормовского, Приокского районов города.Заболеваемость гриппом и ОРВИ за тот период возросла на 5,7% по сравнению с предыдущей неделей - за медицинской помощью обратилось 22 766 человек, в том числе в Нижнем Новгороде - 13 053 человека.

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