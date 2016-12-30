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Бизнес

Экс-председатель совета директоров нижегородского РУМО Юрий Чадаев приговорен к трем годам колонии

28 декабря 2016 16:33  [620] Бизнес
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Экс-председатель совета директоров нижегородского ОАО "РУМО" Юрий Чадаев приговорен к трем годам колонии.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 28 декабря 2016 года, Ленинский районный огласил приговор руководителя крупного предприятия тяжелого машиностроения. Он обвиняется по ст.315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда), ч.4 ст.159 (мошенничество), ч.1 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ (приготовление к мошенничеству).

Суд признал его виновным и приговорил за мошенничество к трем годам колонии общего режима, а за неисполнение решения суда – к штрафу в 150 тысяч рублей.

Согласно обвинительному заключению, мужчина искусственно создавал задолженности предприятия перед ним самим как перед физлицом, чтобы затем получать объекты завода в личную собственность по заниженной стоимости. Ущерб предприятию в результате действий подсудимого оценивается в 71,4 млн рублей.

Напомним, уголовное дело в отношении Юрия Чадаева по ч.1 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ по факту покушения на незаконное приобретение права собственности на объекты недвижимости, принадлежащие организации, в период 2008 по 2014 годов, было возбуждено 11 января 2016 года. Стоимость объектов оценивалась почти в 237 млн рублей.

Ранее, в августе 2015 года, Чадаев был арестован по подозрению в том, что он заключал фиктивные договоры займа, при этом оформляя собственность предприятия на себя.

Также напомним, что в арбитражном суда продолжает рассматриваться дело о банкротстве РУМО.

Согласно приговору, обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ему избрано наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, по ст. 315 УК РФ суд также признал руководителя предприятия виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в сумме 150 000 рублей.

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