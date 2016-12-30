Музыкально-театральный карнавал пройдет в Нижнем Новгороде 3 января Культура и отдых

ГЦСИ Арсенал Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)

Музыкально-театральный карнавал пройдет в Нижнем Новгороде 3 января 2017 года. Об этом руководитель Центра немецкой и европейской культуры Павел Милославский сообщил корреспонденту НИА "Нижний Новгород".По его словам, в рамках карнавала перед нижегородцами и гостями города выступят 40 артистов из Мюнхена (Германия), среди которых будут музыканты, артисты, танцовщицы и певицы.Свою программу привезет один из крупнейших немецких ансамблей União do Samba (Униао до Самба)."Будет представлена не только музыка в стиле Самба Батукада, Самбарегги, но и современные оригинальные авторские композиции, созданные руководителем ансамбля Ульрихом Баммером, который на протяжении более чем 20 лет является крупнейшим специалистом в области постановок карнавальных шоу", - отметил Милославский.Он также сообщил, что действо будет разделено на две части. Первая пройдет во дворе ГЦСИ "Арсенал", вторая внутри музея. Вход на мероприятие свободный.