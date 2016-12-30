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Культура и отдых

Музыкально-театральный карнавал пройдет в Нижнем Новгороде 3 января

28 декабря 2016 16:58  [300] Культура и отдых
ГЦСИ Арсенал (Фото: НИА Нижний Новгород)

ГЦСИ Арсенал

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Музыкально-театральный карнавал пройдет в Нижнем Новгороде 3 января 2017 года. Об этом руководитель Центра немецкой и европейской культуры Павел Милославский сообщил корреспонденту НИА "Нижний Новгород".

По его словам, в рамках карнавала перед нижегородцами и гостями города выступят 40 артистов из Мюнхена (Германия), среди которых будут музыканты, артисты, танцовщицы и певицы.

Свою программу привезет один из крупнейших немецких ансамблей União do Samba (Униао до Самба).

"Будет представлена не только музыка в стиле Самба Батукада, Самбарегги, но и современные оригинальные авторские композиции, созданные руководителем ансамбля Ульрихом Баммером, который на протяжении более чем 20 лет является крупнейшим специалистом в области постановок карнавальных шоу", - отметил Милославский.

Он также сообщил, что действо будет разделено на две части. Первая пройдет во дворе ГЦСИ "Арсенал", вторая внутри музея. Вход на мероприятие свободный.

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