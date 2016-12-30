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Культура и отдых

IV фестиваль музыки на открытом воздухе "ОПУС 52" пройдет в Нижнем Новгороде 24 июня 2017 года

28 декабря 2016 17:14  [258] Культура и отдых

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Четвертый международный ночной фестиваль музыки на открытом воздухе "ОПУС 52" пройдет в Нижнем Новгороде 24 июня 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил руководитель Центра немецкой и европейской культуры Павел Милославский 28 декабря 2016 года.

По его словам, на данный момент ведутся переговоры с музыкантами на предмет их участия в проекте.

"Мы очень рады сообщить нижегородцам о том, что нам удалось вновь организовать фестиваль, который в прошлые годы вызвал довольно большой резонанс. Сейчас мы ведем переговоры с музыкантами, но даже на стадии подготовки становится ясно, что проект значительно масштабней, чем ранее, и гораздо сильнее по составу. Уже сейчас у нас хотят выступить музыканты из Германии, Чехии, Польши, Швейцарии, Литвы, Эстонии, кроме того, готовы приехать известные российские коллективы. В 2015 году концерт фестиваля посетили более пяти тысяч человек, и всем было комфортно", - отметил Павел Милославский.

Он также сообщил, что формат мероприятия остаётся прежним: музыканты будут играть современную академическую музыку перед зрителями на открытом воздухе на сцене, которая установят на Театральной площади (ул. Большая Покровская).

Напомним, что третий фестиваль "ОПУС 52" состоялся в Нижнем Новгороде в июне 2015 года.

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