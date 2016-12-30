IV фестиваль музыки на открытом воздухе "ОПУС 52" пройдет в Нижнем Новгороде 24 июня 2017 года Культура и отдых

(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Четвертый международный ночной фестиваль музыки на открытом воздухе "ОПУС 52" пройдет в Нижнем Новгороде 24 июня 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил руководитель Центра немецкой и европейской культуры Павел Милославский 28 декабря 2016 года.



По его словам, на данный момент ведутся переговоры с музыкантами на предмет их участия в проекте.



"Мы очень рады сообщить нижегородцам о том, что нам удалось вновь организовать фестиваль, который в прошлые годы вызвал довольно большой резонанс. Сейчас мы ведем переговоры с музыкантами, но даже на стадии подготовки становится ясно, что проект значительно масштабней, чем ранее, и гораздо сильнее по составу. Уже сейчас у нас хотят выступить музыканты из Германии, Чехии, Польши, Швейцарии, Литвы, Эстонии, кроме того, готовы приехать известные российские коллективы. В 2015 году концерт фестиваля посетили более пяти тысяч человек, и всем было комфортно", - отметил Павел Милославский.



Он также сообщил, что формат мероприятия остаётся прежним: музыканты будут играть современную академическую музыку перед зрителями на открытом воздухе на сцене, которая установят на Театральной площади (ул. Большая Покровская).



Четвертый международный ночной фестиваль музыки на открытом воздухе "ОПУС 52" пройдет в Нижнем Новгороде 24 июня 2017 года. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщил руководитель Центра немецкой и европейской культуры Павел Милославский 28 декабря 2016 года.По его словам, на данный момент ведутся переговоры с музыкантами на предмет их участия в проекте."Мы очень рады сообщить нижегородцам о том, что нам удалось вновь организовать фестиваль, который в прошлые годы вызвал довольно большой резонанс. Сейчас мы ведем переговоры с музыкантами, но даже на стадии подготовки становится ясно, что проект значительно масштабней, чем ранее, и гораздо сильнее по составу. Уже сейчас у нас хотят выступить музыканты из Германии, Чехии, Польши, Швейцарии, Литвы, Эстонии, кроме того, готовы приехать известные российские коллективы. В 2015 году концерт фестиваля посетили более пяти тысяч человек, и всем было комфортно", - отметил Павел Милославский.Он также сообщил, что формат мероприятия остаётся прежним: музыканты будут играть современную академическую музыку перед зрителями на открытом воздухе на сцене, которая установят на Театральной площади (ул. Большая Покровская). Напомним , что третий фестиваль "ОПУС 52" состоялся в Нижнем Новгороде в июне 2015 года.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+