Более 100 предприятий и фермерских хозяйств стали участниками "Рождественской ярмарки" в Нижнем Новгороде Общество

Нижегородская ярмарка Фото: НИА "Нижний Новгород"



"Такие ярмарки у нас проходят регулярно, но предпраздничные ярмарки, как правило, проходят наиболее масштабно. Аграрии здесь демонстрируют свои лучшие достижения за год", - отметил губернатор



Он также добавил, что облправительство продолжает работать над привлечением инвестиций в сельское хозяйство региона – к примеру, в этом году в области впервые заложили сады интенсивного типа для промышленного производства яблок. "Эти яблоки будут не только вкусными, но и смогут дольше храниться. Сейчас ведем переговоры о строительстве грибоводческого комплекса по выращиванию



По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Алексея Морозова, в 2016 году регион "полностью обеспечил себя зерном, картофелем и овощами". "В этом году в Нижегородской области получены рекордные урожаи картофеля и моркови – до 700 центнеров с гектара. По картофелю у нас и раньше были такие достижения, например, фермер Евгений Латкин получал 50-70 тысяч тонн картофеля с гектара. Но до 700 центнеров с гектара моркови до сих пор в регионе еще никто не собирал", - сказал Алексей Морозов.



Он также добавил, "на "Рождественской ярмарке" нижегородцы также могут купить молоко и молочные продукты, мясо, колбасы, выпечку, хлебобулочные изделия, мед, иван-чай и многое другое. "Выставка-продажа организована по поручению губернатора, чтобы жители региона могли приобрести к новогоднему столу качественные продукты напрямую от производителей, без лишних торговых наценок", - резюмировал министр.



Депутат Заксобрания области Игорь Тюрин, комментируя открытие ярмарки, отметил, что

для аграриев – это хороший способ представить свою продукцию, познакомить с ней жителей региона. "Не у всех фермеров есть возможность оплатить собственную рекламную кампанию, а ярмарки дают им возможность завоевать новых покупателей, а значит, получить дополнительный доход на развитие бизнеса, создание новых рабочих мест. Особенно это важно для северных районов области, где фермерское движение пока недостаточно активно, хотя развитие малого сельскохозяйственного бизнеса – одна из перспективных точек роста экономики этих территорий", - подвел итог Тюрин.



"Рождественская ярмарка" будет работать с 10:00 до 18:00 28 и 29 декабря и с 10:00 до 16:00 30 декабря по адресу (ул. Совнаркомовская, 13, Нижегородская ярмарка, павильон №3). Более 100 предприятий и фермерских хозяйств стали участниками "Рождественской ярмарки" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на губернатора Валерия Шанцева 28 декабря 2016 года."Такие ярмарки у нас проходят регулярно, но предпраздничные ярмарки, как правило, проходят наиболее масштабно. Аграрии здесь демонстрируют свои лучшие достижения за год", - отметил губернаторОн также добавил, что облправительство продолжает работать над привлечением инвестиций в сельское хозяйство региона – к примеру, в этом году в области впервые заложили сады интенсивного типа для промышленного производства яблок. "Эти яблоки будут не только вкусными, но и смогут дольше храниться. Сейчас ведем переговоры о строительстве грибоводческого комплекса по выращиванию шампиньонов и вешенок. На прошлой неделе я провел переговоры по ягодному производству – малина, клубника, ежевика, голубика, чтобы эта продукция была у нас не привозной, а собственной. Ведь если мы знаем, насколько современные технологии будут применяться, что за дело возьмутся опытные специалисты, мы можем быть уверенными в высоком качестве продуктов", - рассказал глава региона.По словам министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Алексея Морозова, в 2016 году регион "полностью обеспечил себя зерном, картофелем и овощами". "В этом году в Нижегородской области получены рекордные урожаи картофеля и моркови – до 700 центнеров с гектара. По картофелю у нас и раньше были такие достижения, например, фермер Евгений Латкин получал 50-70 тысяч тонн картофеля с гектара. Но до 700 центнеров с гектара моркови до сих пор в регионе еще никто не собирал", - сказал Алексей Морозов.Он также добавил, "на "Рождественской ярмарке" нижегородцы также могут купить молоко и молочные продукты, мясо, колбасы, выпечку, хлебобулочные изделия, мед, иван-чай и многое другое. "Выставка-продажа организована по поручению губернатора, чтобы жители региона могли приобрести к новогоднему столу качественные продукты напрямую от производителей, без лишних торговых наценок", - резюмировал министр.Депутат Заксобрания области Игорь Тюрин, комментируя открытие ярмарки, отметил, чтодля аграриев – это хороший способ представить свою продукцию, познакомить с ней жителей региона. "Не у всех фермеров есть возможность оплатить собственную рекламную кампанию, а ярмарки дают им возможность завоевать новых покупателей, а значит, получить дополнительный доход на развитие бизнеса, создание новых рабочих мест. Особенно это важно для северных районов области, где фермерское движение пока недостаточно активно, хотя развитие малого сельскохозяйственного бизнеса – одна из перспективных точек роста экономики этих территорий", - подвел итог Тюрин."Рождественская ярмарка" будет работать с 10:00 до 18:00 28 и 29 декабря и с 10:00 до 16:00 30 декабря по адресу (ул. Совнаркомовская, 13, Нижегородская ярмарка, павильон №3).

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