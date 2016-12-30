БФ Олега Кондрашова организовал ряд благотворительных новогодних елок для нижегородских детей Общество

Подопечные Благотворительного Фонда Олега Кондрашова Фото: БФ Олега Кондрашова

Благотворительный фонд Олега Кондрашова организовал ряд новогодних елок для нижегородских детей из многодетных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба фонда.В организации инклюзивной елки Фонду помог культурный центр "Рекорд". Здесь 30 детей с ограниченными возможностями здоровья посмотрели новогоднее представление, которое для них сыграли выпускники нижегородского театрального училища им.Евстигнеева.Еще одни подопечные Фонда из многодетных семей посетили благотворительную елку в домике Каширина. Сотрудники музея организовали для 20 ребят из семи семей выступление артистов в жанре народного творчества, игры и хороводы под гармошку.Также большая благотворительная елка с вручением подарков для 160 детей из многодетных семей под патронажем Фонда Олега Кондрашова состоялась и в нижегородской Филармонии. А завершилась череда благотворительных елок мероприятием в нижегородском Театре Кукол, организованном по инициативе телекомпании "Волга". Здесь кукольное представление посмотрели 30 детей из многодетных семей."Хочу поблагодарить всех партнеров Фонда, всех тех, кто помогал нам на протяжении всего 2016 года - меценатов, волонтеров, культурные и спортивные площадки Нижнего Новгорода. Вместе мы делаем большое и важное дело, и детские искренние улыбки, их спасенные жизни и здоровье - это лучший подарок для нас к Новому году", - сказала руководитель Благотворительного Фонда Олега Кондрашова Оксана Дектерева.