Главврач нижегородского санатория подозревается в подделке документов о реабилитации детей Происшествия

Главный врач санатория Нижегородской области подозревается в подделке документов о реабилитации детей. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 28 декабря 2016 года.Следователи полагают, что подозреваемая 53-летняя женщина, являющаяся главным врачом санатория, расположенного в Городецком районе, внесла ложные сведения о том, что в санатории прошли реабилитацию не менее 30 детей с заболеваниями органов пищеварения и кардиоревматологической патологией.Такие данные главврач внесла в бесплатные путевки, желая улучшить критерии качества оценки эффективности деятельности учреждения, где она трудилась.В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).