Подросток пострадал в результате пожара в Нижегородской области 28 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подросток пострадал в результате пожара в Нижегородской области 28 декабря. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.Сообщение о пожаре в личном жилом доме в с. Кантаурово г.о.г. Бор поступило около четырех часов утра: сгорела кровля, внутренняя отделка дома на общей площади 140 кв.м. Пострадал подросток 2000 года рождения. С отравлением продуктами горения он был доставлен в местную ЦРБ. Причины и обстоятельства пожара уточняются.Аналогичные по площади пожары произошли в д. Пятницкое г.о. Семеновский и д. Чуркино Балахнинском районе области.В первом случае причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Сообщение о возгорании поступило в 21^39. Там сгорел дачный дом на площади 140 кв.м.Во втором случае пожар начала из-за неисправности печного отопления, сообщение о нем поступило в 23:16. Там также сгорел дом на площади 140 кв.м.