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Происшествия

Пешеход погиб в Сергаче Нижегородской области 28 декабря

29 декабря 2016 10:40  [258] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пешеход погиб в Сергаче Нижегородской области 28 декабря. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, в 07:25 на ул. Свердлова водитель Рено совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход - женщина 1941 года рождения – получила смертельное ранение.

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Теги:
ДТП Сергач
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