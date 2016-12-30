Пешеход погиб в Сергаче Нижегородской области 28 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Пешеход погиб в Сергаче Нижегородской области 28 декабря. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.Согласно информации, в 07:25 на ул. Свердлова водитель Рено совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть, в зоне видимости пешеходного перехода.В результате ДТП пешеход - женщина 1941 года рождения – получила смертельное ранение.