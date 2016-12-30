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Культура и отдых

Детский театр "Вера" даст новогодние спектакли в Гербовом зале Нижегородской ярмарки в январе 2017 года

29 декабря 2016 11:04  [380] Культура и отдых
Новогоднее представление (Фото: Театр Вера)

Новогоднее представление

Фото: Театр "Вера"

Детский театр "Вера" даст новогодние спектакли в Гербовом зале Нижегородской ярмарки в январе 2017 года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ администрации города.

Начиная с 3 января, артисты детского театра "Вера" дадут семь новогодних спектаклей в Гербовом зале.

Так, 3 января в 10:30 и 13:00, 5 января в 10:30, 13:00 и 16:00, а также 6 января в 10:30 и 13:00 театр "Вера" покажет своим зрителям постановку "Лесная сказка".

Напомним, что 22 ноября 2016 года в результате пожара пострадало здание ДК имени Орджоникидзе, находящегося в ведении авиационного завода "Сокол". С 22 декабря 2016 года по 8 января 2017 года муниципальный детский театр "Вера" планировал провести на сцене этого Дворца культуры 27 новогодних спектаклей. К моменту пожара на елки "Веры" было продано около четырех тысяч билетов. Администрации Нижнего Новгорода удалось решить вопрос о проведении всех декабрьских праздничных спектаклей театра на площадке центра "Буревестник" в Сормовском районе. С 21 по 29 декабря там прошло 20 елок.

"Вся программа новогодних представлений будет сыграна, несмотря на внештатные изменения с площадками", - отметил директор театра "Вера" Михаил Горшков.

Напомним, облправительство включило в адресную инвестиционную программу на 2016-2018 годы мероприятия по реконструкции театра "Вера" в Нижнем Новгороде.

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