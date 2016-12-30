Глава сельсовета в Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в размере более 1 млн рублей Происшествия

Фото: СК РФ



Согласно информации, в декабре 2016 года прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы местного самоуправления одного из поселений региона. Он обвиняется по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки), ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), ч.3 ст.191.1 УК РФ (сбыт незаконно добытой древесины), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение боеприпасов).



По версии следствия, весной 2015 года к обвиняемому обратился местный предприниматель для получения земельного участка под строительство гаража. В ходе переговоров, завершившихся в декабре того же года, глава администрации поселения сообщил о своей готовности за взятку в сумме 1,1 млн рублей предоставить предпринимателю в аренду на 11 месяцев земельный участок площадью 625 кв.м. без публикации извещения о его предоставлении и проведения торгов (как того требует закон), после чего передать земельный участок ему в собственность.



30 декабря 2015 года глава местного самоуправления в своем рабочем кабинете



В ходе расследования также было установлено, что обвиняемый осуществлял незаконную рубку лесных насаждений, а добытый лесоматериал реализовывал предпринимателям, занимающимся заготовкой древесины. Этим был причинен ущерб на сумму более 13 млн рублей. Кроме того, он незаконно хранил по адресу своего места жительства боеприпасы (военные патроны), а также охотничьи патроны, не преследуя цели их сбыта.



Дело направлено в Лукояновский районный суд. Глава сельсовета в Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в получении взятки в размере более 1 млн рублей. Об этом сообщает прокурату региона 29 декабря 2016 года.Согласно информации, в декабре 2016 года прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы местного самоуправления одного из поселений региона. Он обвиняется по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки), ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), ч.3 ст.191.1 УК РФ (сбыт незаконно добытой древесины), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение боеприпасов).По версии следствия, весной 2015 года к обвиняемому обратился местный предприниматель для получения земельного участка под строительство гаража. В ходе переговоров, завершившихся в декабре того же года, глава администрации поселения сообщил о своей готовности за взятку в сумме 1,1 млн рублей предоставить предпринимателю в аренду на 11 месяцев земельный участок площадью 625 кв.м. без публикации извещения о его предоставлении и проведения торгов (как того требует закон), после чего передать земельный участок ему в собственность.30 декабря 2015 года глава местного самоуправления в своем рабочем кабинете получил оговоренную взятку , а взамен передал постановление о предоставлении участка в аренду, после чего был задержан сотрудниками правоохранительных органов.В ходе расследования также было установлено, что обвиняемый осуществлял незаконную рубку лесных насаждений, а добытый лесоматериал реализовывал предпринимателям, занимающимся заготовкой древесины. Этим был причинен ущерб на сумму более 13 млн рублей. Кроме того, он незаконно хранил по адресу своего места жительства боеприпасы (военные патроны), а также охотничьи патроны, не преследуя цели их сбыта.Дело направлено в Лукояновский районный суд.

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