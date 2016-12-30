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Бизнес

Олег Шавин покинул пост директора "Нижновэнерго"

29 декабря 2016 12:00  [819] Бизнес
Олег Шавин (Фото: НИА Нижний Новгород)

Олег Шавин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) Олег Шавин покинул пост директора филиала "Нижновэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в филиале.

По словам собеседника агентства, Олег Шавин (также является депутатом Законодательного собрания региона - прим. НИА "Нижний Новгород") уволился по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности директора "Нижновэнерго" назначен Михаил Пилавов, ранее работавший заместителем председателя правительства Тверской области.

При этом официально эту информацию "Нижновэнерго" не распространяет, ссылаясь на то, что процедуры по оформлению соответствующих документов еще не проведены.

СПРАВКА:
Олег Борисович Шавин родился 19 ноября 1962 года в городе Горький. Трудовой путь начался в 16 лет на заводе "Электромаш", позже он перешел работать на завод "Красное Сормово". В начале девяностых годов работал в коммерческих структурах. С 2002 года стал работать в энергетических компаниях на руководящих должностях. В 2008 году назначен заместителем генерального директора ОАО "МРСК Центра и Приволжья" - директора филиала "Нижновэнерго".

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