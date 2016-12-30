Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в сбыте контрафактного алкоголя на 11,4 млн рублей Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в сбыте контрафактного алкоголя на 11,4 млн рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области.Следователи полагают, что подсудимый с июня 2012 года по апрель 2014 года приобретал контрафактную спиртосодержащую и алкогольную продукцию, которую хранил на складе площадью 947 кв. метров.Там же он разбавлял этот алкоголь водой и разливал его в пластиковую пятилитровую тару, используя наемных работников. Впоследствии такую продукцию нижегородец и продавал покупателям.С июня 2012 года по апрель 2014 года нижегородец заработал за счет реализации контрафактного алкоголя 11,373 млн рублей.