Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Происшествия
01 января 2017 14:40  [214] Жилой дом горел в Воскресенском районе Нижегородской области 1 января
01 января 2017 14:20  [157] Более 1000 сообщений о преступлениях было зарегистрировано в Нижегородской области 31 декабря
30 декабря 2016 14:43  [353] Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в действиях сексуального характера в отношении пятилетнего мальчика
30 декабря 2016 13:26  [357] Сотрудник отдела безопасности нижегородской ИК-4 предстанет перед судом по подозрению в получении взяток от осужденных
30 декабря 2016 12:53  [228] Суд арестовал нижегородца по подозрению в похищении брата своего должника
30 декабря 2016 12:38  [227] Два человека погибли на пожаре в Гагинском районе Нижегородской области 30 декабря
30 декабря 2016 11:22  [225] Один человек погиб в ДТП в Балахинском районе Нижегородской области 29 декабря
30 декабря 2016 10:32  [222] Суд приговорил жителя Нижегородской области к семи годам колонии за избиение квартиранта до смерти
29 декабря 2016 16:07  [231] Суд в Нижегородской области приговорил поджигателя двух жилых домов к условному сроку
29 декабря 2016 15:33  [225] Гострудинспекция в регионе оштрафовала ООО "Нижегородское "СУ-620" за травмирование работника
Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в сбыте контрафактного алкоголя на 11,4 млн рублей

29 декабря 2016 12:12  [234] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в сбыте контрафактного алкоголя на 11,4 млн рублей. Об этом сообщает объединённая пресс-служба (ОПС) судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Следователи полагают, что подсудимый с июня 2012 года по апрель 2014 года приобретал контрафактную спиртосодержащую и алкогольную продукцию, которую хранил на складе площадью 947 кв. метров.

Там же он разбавлял этот алкоголь водой и разливал его в пластиковую пятилитровую тару, используя наемных работников. Впоследствии такую продукцию нижегородец и продавал покупателям.

С июня 2012 года по апрель 2014 года нижегородец заработал за счет реализации контрафактного алкоголя 11,373 млн рублей.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph