Саровбизнесбанк принял участие в акции "Горьковские елки" для детей Нижнего Новгорода Культура и отдых

Фото: Саровбизнесбанк

Саровбизнесбанк принял участие в акции "Горьковские елки" для детей Нижнего Новгорода. Об этом сообщает пресс-служба банка."В преддверие 2017 года в Нижнем Новгороде возрождается добрая традиция "Горьковских елок". Почти сто лет назад Максим Горький и его супруга Екатерина Пешкова устраивали для детей благотворительные новогодние представления", - поясняет пресс-служба.В 2016 году "Горьковские елки" проходят в музеях, творческих школах и других культурных учреждениях Нижнего Новгорода. Саровбизнесбанк вместе с фондом "Доброе дело" организовали новогодний праздник детям из многодетных семей. На праздничное представление в Литературном музее А.М.Горького пришло более 90 детей.Ребята погрузились в атмосферу старинного купеческого особняка, познакомились со сказкой знаменитого земляка и отпраздновали вместе с дедом Морозом и Снегурочкой наступление Нового года. В продолжение праздника актеры театра показали юным зрителям театрализованное представление "В царство славного Салтана" по мотивам сказки Пушкина. Дети приняли участие в новогодних играх и получили подарки."За целый год Саровбизнесбанк и благотворительный фонд сделали много добрых дел. Мы очень рады, что завершаем этот год не обычной акцией, а настоящим волшебством. Возрождая подобные традиции, мы показываем, как малыми усилиями каждый может создать праздник для тех, кто живет с ними рядом", - сказал вице-президент Саровбизнесбанка Вячеслав Бартков.