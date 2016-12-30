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29 декабря 2016 12:50  [290] Неэксплуатируемый дебаркадер на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде горел 28 декабря
Происшествия

Неэксплуатируемый дебаркадер на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде горел 28 декабря

29 декабря 2016 12:50  [290] Происшествия
(Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области)

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Неэксплуатируемый в зимнее время дебаркадер на набережной Гребного канала в Нижнем Новгороде горел 28 декабря. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о происшествии поступило около 15:00. К моменту прибытия первых пожарных расчетов наблюдалось открытое горение строения, расположенного в районе Печёрских песков, на площади 40 кв. метров. Для того, чтобы потушить пожар, пришлось подвозить воду от пожарного гидранта из п. Красная Слобода, то есть на расстоянии 1500 метров.

"За считанные минуты пожар удалось локализовать и не допустить его дальнейшего распространения. Пожарные полностью справились с огнём за 16 минут. Никто не пострадал. Обгорела внутренняя отделка помещения, частично пострадало имущество. Общая площадь пожара составила 40 кв.м", - говорится в сообщении.

Причина возгорания устанавливается.

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Теги:
Пожар
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