Слушания по проекту планировки территории в границах ул. Гордеевской и Бетанкура пройдут в Нижнем Новгороде 18 января Общество

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Публичные слушания по проекту планировки территории в границах ул. Гордеевской и ул. Бетанкура в Нижнем Новгороде назначены на 18 января 2017 года. Соответствующее постановление главы города размещено на сайте горадминистрации.



Согласно опубликованной информации, слушания по проекту планировки и межевания территории в границах ул. Гордеевской, ул. Бетанкура и ул. Самаркандской пройдут по адресу: ул. Мануфактурная, д.16А (гимназия №2) в 18:00. Инициатор слушаний - ОАО "Нижегородский водоканал".



Ознакомиться с проектными материалами можно на информационных стендах администрации Канавинского района (ул. Октябрьской революции, 27) и в д.38 по ул. Совнаркомовская.

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