Собственник начал демонтаж одного из двух портовых кранов на нижегородской Стрелке Общество

Демонтаж портового крана Фото: Ярослав Гунин (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Собственник начал демонтаж одного из двух портовых кранов на территории Стрелки в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил представитель собственника демонтируемого объекта Виктор Головачев 29 декабря 2016 года.



Он напомнил, что "общественность выступала за сохранение кранов, однако консолидированного решения областное правительство и общественность не приняли".



"Нам необходимо до конца года расплатиться с долгами, убрать краны мы были должны еще в сентябре - и так задержали. На кран есть покупатель, он намерен его распилить", - отметил Виктор Головачев.



Он также добавил, что второй кран пока демонтировать не планируется.







Областное правительство позднее



Собственник начал демонтаж одного из двух портовых кранов на территории Стрелки в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил представитель собственника демонтируемого объекта Виктор Головачев 29 декабря 2016 года.Он напомнил, что "общественность выступала за сохранение кранов, однако консолидированного решения областное правительство и общественность не приняли"."Нам необходимо до конца года расплатиться с долгами, убрать краны мы были должны еще в сентябре - и так задержали. На кран есть покупатель, он намерен его распилить", - отметил Виктор Головачев.Он также добавил, что второй кран пока демонтировать не планируется. Напомним , что нижегородские активисты предлагали создать фонд для выкупа портовых кранов на Стрелке. По их мнению, краны являются одним из символов Нижнего Новгорода. Один "портальный кран "Альбатрос", который принадлежит ОАО "Нижегородский порт" (находится сейчас с состоянии банкротства), оценивается в 1,482 млн рублей".Областное правительство позднее заявляло , что готово рассмотреть предложения по сохранению портовых кранов в Нижнем Новгороде при предоставлении эскизных проектов. Напомним также , что 7 декабря текущего года архитекторы представили свои предложения по благоустройству Стрелки на совместном заседании общественного совета ИД "Биржа" и Нижегородского эксперт-клуба. Так, Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник (НГИАМЗ), в частности, предлагает на острие Стрелки установить причал для швартовки маломерных судов; архитектурно-ландшафтный центр "Архиленд" - сохранить краны , надпись "Стрелка" и восстановить исторические названия набережных Стрелки; архитектурное бюро "Дизайн и Архитектура" - " облечь пакгаузы в стекло".

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