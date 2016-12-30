Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Политика
29 декабря 2016 15:13  [610] "Уголовников" в "Единую Россию" не берут, поэтому пока в партию я вступить не могу", - Сергей Белов
29 декабря 2016 14:45  [1035] Директор департамента общественных отношений нижегородской администрации Даниил Смирнов покидает пост
29 декабря 2016 13:26  [787] Глава Советского района Нижнего Новгорода Денис Новиков заявил о намерении уйти со своего поста
27 декабря 2016 17:36  [465] Директор МП "Нижегородские бани" Николай Сатаев избран руководителем фракции КПРФ в Думе Нижнего Новгорода
27 декабря 2016 10:33  [644] Кандидатура Михаила Бабича рассматривается на пост посла России в Турции, - СМИ
26 декабря 2016 17:56  [290] Численность НРО "Единой России" превысила 43 тысячи человек на конец 2016 года
26 декабря 2016 16:45  [554] Политсовет НРО "Единой России" обновился почти на четверть
26 декабря 2016 15:12  [599] Александр Табачников переизбран секретарем НРО "Единой России"
26 декабря 2016 14:24  [508] Президиум "Единой России" рекомендовал кандидатуры Александра Табачникова и Ольги Носковой на пост секретаря НРО
26 декабря 2016 13:44  [277] "Дума Нижнего Новгорода и горадминистрация работают слаженно", - Иван Карнилин
Политика

Директор департамента общественных отношений нижегородской администрации Даниил Смирнов покидает пост

29 декабря 2016 14:45  [1035] Политика
Даниил Смирнов (Фото: НИА Нижний Новгород)

Даниил Смирнов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Директор департамента общественных отношений и информации администрации Нижнего Новгорода Даниил Смирнов покидает свой пост. Об этом он сообщил НИА "Нижний Новгород" 29 декабря 2016 года.

"В 2017 году я жду перемен, в своей трудовой деятельности тоже", - написал он на своей странице в соцсети.

Напомним, документ о его назначении на этот пост был подписан главой администрации Нижнего Новгорода Сергеем Беловым 8 июня 2016 года.

СПРАВКА:
Смирнов Даниил Евгеньевич родился в 1977 году во Владимире. В 1999 году окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности менеджер, в 2007 году – Волго-Вятскую государственную академию государственной службы по специальности юриспруденция. С 1999 года – специалист, а затем – директор службы общественных связей ОАО НК "НОРСИ-ОЙЛ", с 2001 года, после продажи "НОРСИ-ОЙЛ" ОАО "ЛУКОЙЛ" – начальник отдела рекламы и информационного мониторинга ОАО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт". С 2005 года - начальник отдела общественных связей, а затем – директор Центра общественных связей ОАО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт", с мая 2007 года – заместитель генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт" по связям с общественностью. С февраля 2014 года занимал пост директора по развитию ПАО "ВОЛГА Капитал" (инвестиционная компания, Москва).

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph