Директор департамента общественных отношений нижегородской администрации Даниил Смирнов покидает пост Политика

Даниил Смирнов Фото: НИА "Нижний Новгород"



"В 2017 году я жду перемен, в своей трудовой деятельности тоже", - написал он на своей странице в соцсети.







СПРАВКА:

Смирнов Даниил Евгеньевич родился в 1977 году во Владимире. В 1999 году окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности менеджер, в 2007 году – Волго-Вятскую государственную академию государственной службы по специальности юриспруденция. С 1999 года – специалист, а затем – директор службы общественных связей ОАО НК "НОРСИ-ОЙЛ", с 2001 года, после продажи "НОРСИ-ОЙЛ" ОАО "ЛУКОЙЛ" – начальник отдела рекламы и информационного мониторинга ОАО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт". С 2005 года - начальник отдела общественных связей, а затем – директор Центра общественных связей ОАО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт", с мая 2007 года – заместитель генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт" по связям с общественностью. С февраля 2014 года занимал пост директора по развитию ПАО "ВОЛГА Капитал" (инвестиционная компания, Москва). Директор департамента общественных отношений и информации администрации Нижнего Новгорода Даниил Смирнов покидает свой пост. Об этом он сообщил НИА "Нижний Новгород" 29 декабря 2016 года."В 2017 году я жду перемен, в своей трудовой деятельности тоже", - написал он на своей странице в соцсети. Напомним , документ о его назначении на этот пост был подписан главой администрации Нижнего Новгорода Сергеем Беловым 8 июня 2016 года.СПРАВКА:Смирнов Даниил Евгеньевич родился в 1977 году во Владимире. В 1999 году окончил Нижегородский государственный технический университет по специальности менеджер, в 2007 году – Волго-Вятскую государственную академию государственной службы по специальности юриспруденция. С 1999 года – специалист, а затем – директор службы общественных связей ОАО НК "НОРСИ-ОЙЛ", с 2001 года, после продажи "НОРСИ-ОЙЛ" ОАО "ЛУКОЙЛ" – начальник отдела рекламы и информационного мониторинга ОАО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт". С 2005 года - начальник отдела общественных связей, а затем – директор Центра общественных связей ОАО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт", с мая 2007 года – заместитель генерального директора ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт" по связям с общественностью. С февраля 2014 года занимал пост директора по развитию ПАО "ВОЛГА Капитал" (инвестиционная компания, Москва).

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