"Уголовников" в "Единую Россию" не берут, поэтому пока в партию я вступить не могу", - Сергей Белов Политика

Сергей Белов Фото: НИА "Нижний Новгород"



Так Белов ответил на вопрос о том, не собирается ли он вступать в партию власти. Сити-менеджер пояснил, что согласно уставу партии "Единая Россия", в ней не может состоять человек, в отношении которого возбуждено уголовное дело, поэтому пока вопрос о вступлении в партию он не рассматривает.



Однако Белов выразил надежду, что по



Напомним, дело поступило в суд 1 августа 2016 года. Нынешний сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов (в 2011-2013 годах замглавы Ленинского района, - прим. НИА "Нижний Новгород") и глава Ленинского района Надежда Рожкова обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) за обрушение жилого дома по ул. Самочкина. Обоим чиновникам суд избрал меру пресечения в виде "Уголовников" в "Единую Россию" не берут, поэтому пока в партию я вступить не могу", - сказал глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов на пресс-конференции 29 декабря 2016 года.Так Белов ответил на вопрос о том, не собирается ли он вступать в партию власти. Сити-менеджер пояснил, что согласно уставу партии "Единая Россия", в ней не может состоять человек, в отношении которого возбуждено уголовное дело, поэтому пока вопрос о вступлении в партию он не рассматривает.Однако Белов выразил надежду, что по уголовному делу , которое сейчас рассматривается в суде, его оправдают. На вопрос о том, будет ли он вступать в "Единую Россию" в случае положительного для него решения суда, нижегородский сити-менеджер сказал так: "Будут предложения – рассмотрю".Напомним, дело поступило в суд 1 августа 2016 года. Нынешний сити-менеджер Нижнего Новгорода Сергей Белов (в 2011-2013 годах замглавы Ленинского района, - прим. НИА "Нижний Новгород") и глава Ленинского района Надежда Рожкова обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) за обрушение жилого дома по ул. Самочкина. Обоим чиновникам суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде

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