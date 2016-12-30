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Происшествия

Гострудинспекция в регионе оштрафовала ООО "Нижегородское "СУ-620" за травмирование работника

29 декабря 2016 15:33  [205] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Гострудинспекция оштрафовала ООО "Нижегородское "Строительное управление-620" за травмирование работника. Об этом сообщается на сайте ведомства 29 декабря 2016 года.

Согласно информации, 34-летний проходчик IV разряда 25 октября выполнял работы по гидроизоляции с использованием приставной металлической лестницы. В момент спуска с лестницы мужчина оступился и упал на бетонный пол с высоты 1,9 м. В результате он получил тяжелую черепно-мозговую травму головы, был доставлен в городскую клиническую больницу № 39.

"Комиссия, расследовавшая несчастный случай на строительном производстве продления Сормовско-Мещерской линии метрополитена, установила его причины: это неудовлетворительная организация производства работ, выразившаяся в недостаточном контроле со стороны должностных лиц соблюдения подчиненным персоналом требований по охране труда. Кроме того, были нарушены правила безопасности при строительстве подземных сооружений", - говорится в сообщении.

По результатам расследования организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. Кроме того, должностное лицо, допустившее нарушения по охране труда, оштрафовано на сумму 25 тысяч рублей.

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