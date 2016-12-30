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Общество

Сергей Белов сообщил о договоренности с губернатором по реконструкции Нижневолжской набережной за счет области

29 декабря 2016 15:35  [486] Общество
Нижневолжская набережная (Фото: НИА Нижний Новгород)

Нижневолжская набережная

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородский сити-менеджер Сергей Белов сообщил о договоренности с губернатором по финансированию реконструкции Нижневолжской набережной за счет областного бюджета. Об этом Белов сказал на пресс-конференции 29 декабря 2016 года.

Он отметил, что с главой региона Валерием Шанцевым достигнута принципиальная договоренность о том, что областное правительство поможет в этом вопросе, и реконструкция будет вестись за счет бюджета региона.

Также он сообщил, что два-три месяца назад один из банков сообщил о готовности выступить инвестором, но, учитывая очень сжатые сроки для реконструкции Нижневолжской набережной, его предложение принято не было.

"Уже весной мы должны начать снос стройки, чтобы летом начать реконструкцию", - добавил Белов.

Напомним, ранее сообщалось, что горадминистрация заложила примерно 1/10 необходимых средств на реконструкцию Нижневолжской набережной в бюджете на 2017 год. Реконструкция оценивается в 270 млн рублей.

Проект реконструкции набережной ООО "АСМ "Поволжье-Центр", выигравшее аукцион, должно предоставить к 1 июня 2017 года. Стоимость проекта – 7,8 млн рублей.

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