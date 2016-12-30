Почти половина выявленных в 2016 году нарушений в сфере туризма в Нижегородской области связана с информацией об услугах Общество





В текущем году управление выявило 70 нарушений, которые допустили расположенные в Нижегородской области организации, осуществляющие деятельность в сфере туризма. Около 30 (42,9% от общего количества) касалось нарушений прав потребителей на информацию об услугах и исполнителях, 35 (50%) связаны с включением в договор условий, ущемляющих права потребителя и пять (7,1%) - это иные нарушения.



В 2016 году в адрес управления поступило 56 обращений потребителей туристских услуг, что на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причинами обращений послужили такие поводы, как не предоставление полной и достоверной информации при заключении договора; не предоставление информации о санитарно-эпидемиологической обстановке и возможном риске для здоровья по маршруту следования, мерах профилактики; отказ в возврате денег за неоказанные услуги; изменение сроков оказания услуг; не своевременное предоставление необходимых для путешествия документов, предусмотренных законодательством; оказание услуг ненадлежащего качества; а также включение в договор условий, ущемляющих права потребителей.



По итогам года управление составило 15 протоколов об административных правонарушениях и оштрафовало туроператоров на 38 тысяч рублей.



Кроме того, по иску управления Роспотребнадзора по Нижегородской области двум потребителям туристических услуг по Почти половина выявленных в 2016 году нарушений в сфере туризма в Нижегородской области связана с информацией об услугах. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.В текущем году управление выявило 70 нарушений, которые допустили расположенные в Нижегородской области организации, осуществляющие деятельность в сфере туризма. Около 30 (42,9% от общего количества) касалось нарушений прав потребителей на информацию об услугах и исполнителях, 35 (50%) связаны с включением в договор условий, ущемляющих права потребителя и пять (7,1%) - это иные нарушения.В 2016 году в адрес управления поступило 56 обращений потребителей туристских услуг, что на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причинами обращений послужили такие поводы, как не предоставление полной и достоверной информации при заключении договора; не предоставление информации о санитарно-эпидемиологической обстановке и возможном риске для здоровья по маршруту следования, мерах профилактики; отказ в возврате денег за неоказанные услуги; изменение сроков оказания услуг; не своевременное предоставление необходимых для путешествия документов, предусмотренных законодательством; оказание услуг ненадлежащего качества; а также включение в договор условий, ущемляющих права потребителей.По итогам года управление составило 15 протоколов об административных правонарушениях и оштрафовало туроператоров на 38 тысяч рублей.Кроме того, по иску управления Роспотребнадзора по Нижегородской области двум потребителям туристических услуг по решению суда туроператор выплатил более 74,5 тысяч рублей за несостоявшиеся туры в Египет.

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