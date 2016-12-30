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Общество

Почти половина выявленных в 2016 году нарушений в сфере туризма в Нижегородской области связана с информацией об услугах

29 декабря 2016 15:50  [397] Общество
Почти половина выявленных в 2016 году нарушений в сфере туризма в Нижегородской области связана с информацией об услугах. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В текущем году управление выявило 70 нарушений, которые допустили расположенные в Нижегородской области организации, осуществляющие деятельность в сфере туризма. Около 30 (42,9% от общего количества) касалось нарушений прав потребителей на информацию об услугах и исполнителях, 35 (50%) связаны с включением в договор условий, ущемляющих права потребителя и пять (7,1%) - это иные нарушения.

В 2016 году в адрес управления поступило 56 обращений потребителей туристских услуг, что на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причинами обращений послужили такие поводы, как не предоставление полной и достоверной информации при заключении договора; не предоставление информации о санитарно-эпидемиологической обстановке и возможном риске для здоровья по маршруту следования, мерах профилактики; отказ в возврате денег за неоказанные услуги; изменение сроков оказания услуг; не своевременное предоставление необходимых для путешествия документов, предусмотренных законодательством; оказание услуг ненадлежащего качества; а также включение в договор условий, ущемляющих права потребителей.

По итогам года управление составило 15 протоколов об административных правонарушениях и оштрафовало туроператоров на 38 тысяч рублей.

Кроме того, по иску управления Роспотребнадзора по Нижегородской области двум потребителям туристических услуг по решению суда туроператор выплатил более 74,5 тысяч рублей за несостоявшиеся туры в Египет.

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