Суд в Нижегородской области приговорил поджигателя двух жилых домов к условному сроку Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд в Нижегородской области приговорил поджигателя двух жилых домов к условному сроку. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 29 декабря 2016 года.Суд установил, что житель р.п. Вача в мае и августе 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил поджоги двух жилых домов в поселке."В первом случае обвиняемый шел по улице ночью и решил поджечь один из домов, чтобы потом собрать с места пожарища лом металлов. При помощи зажигалки он поджег кусок материи, подложил его под наличник окна и скрылся с места преступления. Пожар не возник лишь потому, что возгорание увидела из окна своего дома одна из местных жительниц", - говорится в сообщении.В пресс-релизе отмечается, что во втором случае обвиняемый действовал уже с умыслом, однако цель поджога была та же – собрать после пожара металлолом (листы железа с крыши). На этот раз он поджег бумагу и подложил ее по тесовую обшивку фасада дома. Однако возгорание вновь было замечено - пожара удалось избежать.Подсудимый вину признал. В итоге Вачский районный суд признал его виновным по двум эпизодам по ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 167 УК РФ, ему назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор в законную силу не вступил.