Около 50 тысяч владельцев банковских карт приняли участие в акции Волго-Вятского Сбербанка Бизнес





В настоящее время банк подвел итоги акции для физических лиц "Оплачивайте безналично покупки и услуги ЖКХ картой Сбербанка". Два победителя из Владимирской области и один из Нижнего Новгорода получили денежные подарки по 50 тысяч рублей каждый, а еще 500 участников получили по 1 тысячи рублей.



Всего в акции приняло участие около 50 тысяч человек.



Клиенты, совершившие безналичные операции в торгово-сервисной сети (предприятия и организации, имеющие торговые соглашения/договора на обслуживание расчетов по операциям с банковскими картами ПАО Сбербанк) или оплатившие безналичным способом с помощью банковской карты ПАО Сбербанк жилищно-коммунальные услуги на общую сумму не менее 5 тысяч рублей, приняли участие в акции и получили возможность выиграть один из денежных подарков. Около 50 тысяч владельцев банковских карт приняли участие в акции Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк. Об этом сообщает пресс-центр кредитного учреждения.В настоящее время банк подвел итоги акции для физических лиц "Оплачивайте безналично покупки и услуги ЖКХ картой Сбербанка". Два победителя из Владимирской области и один из Нижнего Новгорода получили денежные подарки по 50 тысяч рублей каждый, а еще 500 участников получили по 1 тысячи рублей.Всего в акции приняло участие около 50 тысяч человек. Напомним , что акция проводилась на территории Нижегородской, Владимирской, Кировской областей, Республик Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия.Клиенты, совершившие безналичные операции в торгово-сервисной сети (предприятия и организации, имеющие торговые соглашения/договора на обслуживание расчетов по операциям с банковскими картами ПАО Сбербанк) или оплатившие безналичным способом с помощью банковской карты ПАО Сбербанк жилищно-коммунальные услуги на общую сумму не менее 5 тысяч рублей, приняли участие в акции и получили возможность выиграть один из денежных подарков.

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