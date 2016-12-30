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Бизнес

Около 50 тысяч владельцев банковских карт приняли участие в акции Волго-Вятского Сбербанка

29 декабря 2016 16:10  [253] Бизнес

Около 50 тысяч владельцев банковских карт приняли участие в акции Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк. Об этом сообщает пресс-центр кредитного учреждения.

В настоящее время банк подвел итоги акции для физических лиц "Оплачивайте безналично покупки и услуги ЖКХ картой Сбербанка". Два победителя из Владимирской области и один из Нижнего Новгорода получили денежные подарки по 50 тысяч рублей каждый, а еще 500 участников получили по 1 тысячи рублей.

Всего в акции приняло участие около 50 тысяч человек. Напомним, что акция проводилась на территории Нижегородской, Владимирской, Кировской областей, Республик Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Чувашия.

Клиенты, совершившие безналичные операции в торгово-сервисной сети (предприятия и организации, имеющие торговые соглашения/договора на обслуживание расчетов по операциям с банковскими картами ПАО Сбербанк) или оплатившие безналичным способом с помощью банковской карты ПАО Сбербанк жилищно-коммунальные услуги на общую сумму не менее 5 тысяч рублей, приняли участие в акции и получили возможность выиграть один из денежных подарков.

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