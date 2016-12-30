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Бизнес

Компания "Эко-Инвест" планирует вложить 776 млн рублей в строительство полигона ТБО в Нижегородской области

29 декабря 2016 16:40  [478] Бизнес
(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) ООО УК "Эко-Инвест" планирует вложить 776 млн рублей в строительство полигона твердых бытовых отходов (ТБО) в Нижегородской области. Об этом стало известно в ходе заседания инвестиционного совета при губернаторе региона 28 декабря 2016 года.

Совет рассмотрел и одобрил заявку ООО "АГЖО-Сергач" (дочерняя компания "Эко-Инвест") на подписание концессионного соглашения с облправительством, в рамках которого компания обязуется построить в Сергачском районе полигон для размещения ТБО, а также три мусоросортировочные станции - в Гагинском, Княгининском и Спасском районах. Срок действия концессионного соглашения должен составить 26 лет. Со своей стороны регион предоставит инвестору земельные участки для строительства и право пользования созданными объектами. Мощность мусоросортировочных комплексов составит 110 тысяч тонн отходов в год, мощность полигона - 132 тысячи тонн, или 725 тысяч кубометров отходов. Помимо ТБО, организация работы полигона предполагает захоронение промышленных отходов - до 30% от общего объема мусора.

Как пояснила журналистам исполнительный директор "Эко-Инвест" Людмила Рослякова, подготовка проектной документации начнется после подписания соглашения. По ее словам, обычно на разработку проекта и прохождение им госэкспертизы требуется около одного года. Рослякова также рассказала, что объект рассчитан на 12 муниципальных районов. Отсортировываться, по ее информации, должно порядка 25% отходов, остальное подлежит утилизации.

Напомним, в августе 2015 года сообщалось, что программу создания межмуниципальных полигонов ТБО в Нижегородской области минэкологии планирует завершить до конца 2017 года. По данным на конец 2016 года запущено только три из девяти планируемых полигонов - в Городецком и Балахнинском районах, а также на территории г.о.г. Дзержинск. Остальные шесть по плану планировалось построить в Арзамасе, Сергачском и Уренском районах, а также в Богородском и Кстовском районах и на территории г.о.Выкса.

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