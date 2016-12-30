"Дом - коммуна "Дом чекиста" в Нижнем Новгороде не ремонтируется из-за отсутствия средств - Госохранкультуры региона Общество

Дом чекиста в Нижнем Новгороде Фото: СпасГрад (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) "Дом - коммуна "Дом чекиста" в Нижнем Новгороде не ремонтируется из-за отсутствия средств. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном управлении государственной охраны объектов культурного наследия.



Согласно информации, реставрационные работы на объекте культурного наследия (ОКН) регионального значения "Дом - коммуна "Дом чекиста", который расположен по адресу Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 16 (литеры А, А1, А2, А3, А4, А5) не проводились в связи с отсутствием средств на проведение ремонтно-реставрационных работ у собственника большей части помещений объекта - территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области.



Сейчас управление в рамках своей компетенции предпринимает действия по передаче помещений ОКН второму собственнику - ООО "Комплекс-Строй". В управлении пояснили, что предварительное согласие по продаже данной недвижимости от теруправления Федерального агентства по управлению государственным имуществом Нижегородской области уже получено.







СПРАВКА:

Дом чекиста - классический памятник советского конструктивизма. Он был построен в 1932 году по проекту нижегородского архитектора Александра Тюпикова. Тогда предполагалось, что в индивидуальных комнатах жильцы будут только спать, вся же остальная жизнь будет протекать на виду у всех коммунаров (в доме были библиотека, тир, столовая и т.д.). Это единственный в стране Дом-коммуна, который просуществовал до середины 50-х годов прошлого века. "Дом - коммуна "Дом чекиста" в Нижнем Новгороде не ремонтируется из-за отсутствия средств. Об этом корреспонденту НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном управлении государственной охраны объектов культурного наследия.Согласно информации, реставрационные работы на объекте культурного наследия (ОКН) регионального значения "Дом - коммуна "Дом чекиста", который расположен по адресу Нижний Новгород, ул. Малая Покровская, д. 16 (литеры А, А1, А2, А3, А4, А5) не проводились в связи с отсутствием средств на проведение ремонтно-реставрационных работ у собственника большей части помещений объекта - территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области.Сейчас управление в рамках своей компетенции предпринимает действия по передаче помещений ОКН второму собственнику - ООО "Комплекс-Строй". В управлении пояснили, что предварительное согласие по продаже данной недвижимости от теруправления Федерального агентства по управлению государственным имуществом Нижегородской области уже получено. Напомним , что в 2013 году "Комплекс-Строй" (второй собственник здания) заявлял, что реконструкция бывшего "Дома чекиста" на улице Малой Покровской в Нижнем Новгороде начнется в 2014 году.СПРАВКА:Дом чекиста - классический памятник советского конструктивизма. Он был построен в 1932 году по проекту нижегородского архитектора Александра Тюпикова. Тогда предполагалось, что в индивидуальных комнатах жильцы будут только спать, вся же остальная жизнь будет протекать на виду у всех коммунаров (в доме были библиотека, тир, столовая и т.д.). Это единственный в стране Дом-коммуна, который просуществовал до середины 50-х годов прошлого века.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+