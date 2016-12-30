ЗАО "Корос-Аква" получило другой участок для строительства аквапарка в Нижнем Новгороде Общество

Участок рядом с микрорайоном Юг Фото: Яндекс карты (НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) ЗАО "Корос-Аква" получило другой участок для строительства аквапарка в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседания инвестиционного совета при губернаторе Нижегородской области 29 декабря 2016 года.



Совет рассмотрел и одобрил заявку компании на предоставление земельного участка площадью 1,4 га для строительства "спортивного клуба с открытыми и закрытыми бассейнами" рядом с микрорайоном "Юг" в Автозаводском районе.



"Проект заслуживает особого внимания. Это аквапарк, который мы закладывали в Автозаводском парке. Сейчас подобрано другое место, очень удобное, в новом микрорайоне", - пояснил член инвестсовета Николай Пугин.



Объем инвестиций в проект должен составить 1,136 млрд рублей, из которых 12% - средства инвестора. Площадь застройки составит 6,2 тысячи кв метров. Планируется, что строительство будет завершено в течение полутора лет. По итогам реализации проекта должно быть создано 105 рабочих мест со средней зарплатой 37,2 тысячи рублей.







Напомним, что нижегородская компания "Корос-аква" планировала построить аквапарк на территории Автозаводского парка.















ЗАО "Корос-Аква" получило другой участок для строительства аквапарка в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседания инвестиционного совета при губернаторе Нижегородской области 29 декабря 2016 года.Совет рассмотрел и одобрил заявку компании на предоставление земельного участка площадью 1,4 га для строительства "спортивного клуба с открытыми и закрытыми бассейнами" рядом с микрорайоном "Юг" в Автозаводском районе."Проект заслуживает особого внимания. Это аквапарк, который мы закладывали в Автозаводском парке. Сейчас подобрано другое место, очень удобное, в новом микрорайоне", - пояснил член инвестсовета Николай Пугин.Объем инвестиций в проект должен составить 1,136 млрд рублей, из которых 12% - средства инвестора. Площадь застройки составит 6,2 тысячи кв метров. Планируется, что строительство будет завершено в течение полутора лет. По итогам реализации проекта должно быть создано 105 рабочих мест со средней зарплатой 37,2 тысячи рублей. Напомним , в марте 2016 года администрация Нижнего Новгорода назвала четыре участка для строительства аквапарка вместо Автозаводского парка. Назывались свободные и подходящие по зоне земельные участки на ул. Шнитникова, на участке рядом со стадионом "Северный" по ул. Шекспира, на территории стадиона "Красная Этна" и напротив д.55 на ул. Космической.Напомним, что нижегородская компания "Корос-аква" планировала построить аквапарк на территории Автозаводского парка. К симоволическому строительству аквапарка компания приступила 8 сентября 2011 года. Инвестиции в строительство объекта тогда планировались на уровне 670 млн рублей, ввод в эксплуатацию – в апреле 2014 года. Однако в феврале 2013 года Нижегородский областной суд по иску жителей Автозаводского района запретил строительство, поскольку парк является объектом культурного наследия. Жители оспаривали действия управления государственной охраны объектов культурного наследия области, которое согласовало проект возведения аквапарка. Управление обжаловало решение облсуда, и апелляционный суд признал правомерным решение регионального управления о согласовании проекта строительства аквапарка. Таким образом, со стороны управления госохраны объектов культурного наследия неправомерных действий в ситуации со строительством аквапарка 21 августа 2013 года суд не выявил. Между тем , в 2014 году администрация города не выдала разрешение на строительство аквапарка, так как застройщик не предоставил в департамент градостроительного развития полного пакета документов. В 2015 году застройщик заявил о планах начать строительство аквапарка в Автозаводском районе в марте, однако затем неоднократно переносил сроки В январе 2016 года градозащитники обратились в Гордуму с просьбой предоставить ЗАО "Корос-Аква" альтернативный участок под строительство аквапарка в Нижнем Новгороде.

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