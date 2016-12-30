Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Общество
31 декабря 2016 11:51  [159] Более 20 тысяч браков зарегистрировано в Нижегородской области за 11 месяцев 2016 года
31 декабря 2016 10:20  [182] Божественная литургия пройдет в 19 храмах Нижнего Новгорода в новогоднюю ночь
30 декабря 2016 17:04  [304] Перевозчик "АК БАРС" обжалует решение суда о правомерности планируемой отмены 31 частного маршрута в Нижнем Новгороде
30 декабря 2016 15:36  [285] "Свое грандиозное событие в XXI веке Нижний Новгород – ЧМ-2018 - ждет лишь через полтора года", - Антон Фортунатов
30 декабря 2016 15:12  [515] Нижегородская администрация намерена расторгнуть инвестконтракт на реконструкцию дома №1 по ул.Стрелка
30 декабря 2016 15:11  [379] Сдача первого дома-долгостроя по ул. Украинской в Нижнем Новгороде запланирована на I квартал 2017 года
30 декабря 2016 15:06  [322] Синоптики прогнозируют до -5º в Нижегородской области в новогоднюю ночь
30 декабря 2016 15:05  [198] БФ "ЛУКОЙЛ" привез подарки в нижегородские детские дома и социальный приют
30 декабря 2016 14:34  [326] Облправительство выделит администрации Нижнего Новгорода 221,5 млн рублей на закупку городских автобусов
30 декабря 2016 14:07  [192] Сбербанк открыл счет для сбора пожертвований в помощь семьям погибших в катастрофе ТУ-154
Общество

ЗАО "Корос-Аква" получило другой участок для строительства аквапарка в Нижнем Новгороде

29 декабря 2016 17:13  [1404] Общество
Участок рядом с микрорайоном Юг (Фото: Яндекс карты)

Участок рядом с микрорайоном Юг

Фото: Яндекс карты

(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко) ЗАО "Корос-Аква" получило другой участок для строительства аквапарка в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседания инвестиционного совета при губернаторе Нижегородской области 29 декабря 2016 года.

Совет рассмотрел и одобрил заявку компании на предоставление земельного участка площадью 1,4 га для строительства "спортивного клуба с открытыми и закрытыми бассейнами" рядом с микрорайоном "Юг" в Автозаводском районе.

"Проект заслуживает особого внимания. Это аквапарк, который мы закладывали в Автозаводском парке. Сейчас подобрано другое место, очень удобное, в новом микрорайоне", - пояснил член инвестсовета Николай Пугин.

Объем инвестиций в проект должен составить 1,136 млрд рублей, из которых 12% - средства инвестора. Площадь застройки составит 6,2 тысячи кв метров. Планируется, что строительство будет завершено в течение полутора лет. По итогам реализации проекта должно быть создано 105 рабочих мест со средней зарплатой 37,2 тысячи рублей.

Напомним, в марте 2016 года администрация Нижнего Новгорода назвала четыре участка для строительства аквапарка вместо Автозаводского парка. Назывались свободные и подходящие по зоне земельные участки на ул. Шнитникова, на участке рядом со стадионом "Северный" по ул. Шекспира, на территории стадиона "Красная Этна" и напротив д.55 на ул. Космической.

Напомним, что нижегородская компания "Корос-аква" планировала построить аквапарк на территории Автозаводского парка. К симоволическому строительству аквапарка компания приступила 8 сентября 2011 года. Инвестиции в строительство объекта тогда планировались на уровне 670 млн рублей, ввод в эксплуатацию – в апреле 2014 года.

Однако в феврале 2013 года Нижегородский областной суд по иску жителей Автозаводского района запретил строительство, поскольку парк является объектом культурного наследия. Жители оспаривали действия управления государственной охраны объектов культурного наследия области, которое согласовало проект возведения аквапарка.

Управление обжаловало решение облсуда, и апелляционный суд признал правомерным решение регионального управления о согласовании проекта строительства аквапарка. Таким образом, со стороны управления госохраны объектов культурного наследия неправомерных действий в ситуации со строительством аквапарка 21 августа 2013 года суд не выявил.

Между тем, в 2014 году администрация города не выдала разрешение на строительство аквапарка, так как застройщик не предоставил в департамент градостроительного развития полного пакета документов.

В 2015 году застройщик заявил о планах начать строительство аквапарка в Автозаводском районе в марте, однако затем неоднократно переносил сроки. В январе 2016 года градозащитники обратились в Гордуму с просьбой предоставить ЗАО "Корос-Аква" альтернативный участок под строительство аквапарка в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
Новости по теме
17 марта 2016 15:39  [2057] Администрация назвала четыре участка для строительства аквапарка в Нижнем Новгороде вместо Автозаводского парка
21 января 2016 15:20  [907] Градозащитники обратились в Думу Нижнего Новгорода с просьбой предоставить ЗАО "Корос-Аква" альтернативный участок под строительство аквапарка
06 февраля 2015 18:35  [1654] Компания "Корос-Аква" планирует начать строительство аквапарка в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в марте 2015 года
25 марта 2015 17:45  [1299] Компания "Корос-Аква" перенесла сроки начала строительства аквапарка в Автозаводском районе Нижнего Новгорода на апрель 2015 года
12 февраля 2014 16:13  [1339] Администрация Нижнего Новгорода пока не выдала разрешение на строительство аквапарка в Автозаводском парке
08 сентября 2011 15:30  [2722] Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев 8 сентября заложил первый камень в строительство аквапарка в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph