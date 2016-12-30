Центр для длительной реабилитации детей открылся в Нижнем Новгороде 29 декабря Общество

Центр для длительной реабилитации детей открылся в Нижнем Новгороде 29 декабря 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.



Учреждение, в открытии которого принял участие губернатор региона Валерий Шанцев, носит название "Добрый сад". Он основан на базе института педиатрии ФГБУ "Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр" минздрава РФ и рассчитан в настоящее время на 24 места.



Центр функционирует в режиме дошкольного образовательного учреждения: ребенок находится здесь ежедневно с 9:00 до 14:00 часов на протяжении трех-пяти лет, что позволяет социализировать ребенка, подготовить его к взрослой жизни, обучению в школе.



В центр принимаются дети раннего возраста с детским церебральным параличом, аутизмом и задержкой психомоторного развития. С детьми занимаются специалисты различного профиля, включая не только медицинских работников (неврологов, психиатров, кинезиотерапевтов, педиатров, ортопедов), но и специалистов педагогического профиля (психологов, дефектологов).



По словам главы региона, название центра носит символичный смысл. "Я пообщался с ребятами, родителями, персоналом - все здесь действительно пронизано добротой, заботой, мыслями о детях", - сказал Валерий Шанцев.



"Предновогодняя пора - время загадывать желания и верить в чудеса. Но вместе с верой в чудо воспитанникам центра требуется и комплексный подход к реабилитации, необходимо терпение, упорство и неустанный труд со стороны взрослых и самих ребят. Как результат - свои первые слова здесь сказала шестилетняя Соня, впервые назвал по имени свою маму шестилетний Кирилл, встала на ножки и пошла девочка Арина - родители ждали этого момента почти три года. Для каждого из них это большая победа, и каждое такое достижение возвращает надежду на лучшее в их семьи. Мы поддерживаем этот проект, ряд методик надо распространить на другие наши дошкольные учреждения, где находятся особенные дети", - заявил Валерий Шанцев.



По словам специалистов, распространенность аутизма в стране в среднем составляет 1% среди всего детского населения - это чаще, чем синдром Дауна, сахарный диабет, ДЦП, онкозаболевания детского возраста.



Как отметила и.о. министра здравоохранения региона Ирина Переслегина, раннее выявление - в возрасте до двух-трех лет - и системное включение ребенка в коррекционные программы способствуют тому, что до 70% детей с аутизмом к 18-летнему возрасту приобретают уровень развития наравне с другими подростками.



По словам директора ФГБУ "Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр" Николая Карякина, "в медицине самое важное при патологии центральной нервной системы у детей - это ранняя диагностика": "Наряду с медицинским наблюдением у нас проводится педагогическая коррекция и социальная адаптация детей. Ребята вовлечены в различные индивидуальные и групповые занятия. Основой программы являются ежедневные дефектологические занятия, направленные на развитие речи и познавательных функций. Кроме того, у всех детей есть занятия, развивающие творческие способности: рисование, лепка, арт-терапия, музыка, а также физкультура и сенсорная интеграция в индивидуальном или подгрупповом формате. Специалисты центра реализуют в своей работе современные педагогические, логопедические, поведенческие и игровые методики, что обеспечивает высокие результаты".



По данным регионального минздрава, в настоящее время в регионе создана трехуровневая система оказания медицинской помощи детям-инвалидам. Реабилитация начинается с отделений реанимации и стационарного этапа, развернуто 106 круглосуточных реабилитационных коек для детей на базе детских стационаров. Кроме того, реабилитация осуществляется на амбулаторном этапе в ГБУЗ НО "Центр восстановительной медицины и реабилитации для детей", а также в специализированном детском санатории ГБУЗ НО "Детский психоневрологический санаторий для лечения ДЦП "Автозаводский", где также осуществляется комплексная реабилитация детей дошкольного возраста.

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