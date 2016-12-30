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Бизнес

Альфа-Банк организовал возможность создания счета и отправку его контрагентам в формате PDF через мобильное приложение

29 декабря 2016 18:10  [396] Бизнес

Альфа-Банк организовал возможность создания счета и отправку его контрагентам в формате PDF через мобильное приложение. Об этом сообщает пресс-служба банка 29 декабря 2016 года.

Все это стало возможным после обновления мобильного банка кредитного учреждения. Новая функция позволяет руководителям компаний и владельцам бизнеса создавать счета и отправлять их контрагентам в формате PDF-файла со смартфона, а также предоставляет возможность подписания нескольких платежей одним sms-сообщением.

Кроме этого теперь в мобильном банке можно проверить контрагентов: при отправке платежа происходит автоматическая проверка контрагента. Пользователю доступна информация о наличии лицензий у контрагента, регистрационных данных, статус по единому госреестру индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП), информация об арбитражных делах и финансовые показатели компании.

"В этом году мы проделали большую работу по обновлению мобильного банка, это практически новый продукт с широким функционалом, который соответствует ожиданиям и потребностям наших клиентов. Последние обновления позволят предпринимателям значительно сократить время при проведении банковских операций и снизить риски при ведении бизнеса", - сказал руководитель по развитию "Альфа-Бизнес Мобайл" Владимир Давыдов.

СПРАВКА:
Мобильный банк "Альфа-Бизнес Мобайл" - это моментальный доступ к счетам вашей компании в любой точке мира. Позволяет совершить платеж одним касанием - достаточно просто сфотографировать счет или повторить ранее совершенный платеж. Мобильное приложение поможет проложить маршрут до ближайшего отделения или банкомата для снятия/внесения наличных средств, уведомит о поступлении и списании средств, сформирует аналитический отчет, сообщит о блокировке счета и причинах блокировки.

Альфа-Банк основан в 1990 году, является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

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