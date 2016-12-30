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Происшествия

Суд приговорил жителя Нижегородской области к семи годам колонии за избиение квартиранта до смерти

30 декабря 2016 10:32  [222] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд приговорил жителя Нижегородской области к семи годам колонии за избиение квартиранта до смерти. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону 30 декабря 2016 года.

Суд установил, что зимой 2016 года в с. Асташиха Лысковского района на бытовой почве поссорились двое приятелей, ссора переросла в драку. В итоге 29-летний подсудимый избил 35-летнего приятеля, нанося удары руками и ногами, а затем кочергой. Потерпевшего доставили в медучреждение, где он позже и скончался.

Как установили следователи, пострадавший мужчина был квартирантом подсудимого, оба не работали, жили на деньги, полученные от продажи жилья потерпевшего. Ссора началась именно из-за упреков квартиранта в связи с содержанием хозяина.

Обвиняемый вину признал, ранее он был судим за совершение преступления против собственности.

Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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