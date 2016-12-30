Один человек погиб в ДТП в Балахинском районе Нижегородской области 29 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Один человек погиб в ДТП в Балахинском районе Нижегородской области 29 декабря. Об этом сообщаетотдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.Согласно информации, в 03:25 на 33-м км автодороги Шопша – Иваново – Нижний Новгород у Iveco во время движения отсоединились задние левые колеса, которые потом столкнулись с движущемся сзади Mercedes и АФ3717.В результате ДТП водитель Mercedes погиб, его пассажиру медицинская помощь была оказана на месте.