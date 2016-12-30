Один человек погиб в ДТП в Балахинском районе Нижегородской области 29 декабря. Об этом сообщает
отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.
Согласно информации, в 03:25 на 33-м км автодороги Шопша – Иваново – Нижний Новгород у Iveco во время движения отсоединились задние левые колеса, которые потом столкнулись с движущемся сзади Mercedes и АФ3717.
В результате ДТП водитель Mercedes погиб, его пассажиру медицинская помощь была оказана на месте.
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