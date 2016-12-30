Нижегородская администрация сообщила об изменениях в маршрутах общественного транспорта в новогоднюю ночь Общество

Площадь Горького Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Администрация Нижнего Новгорода сообщила об изменениях в маршрутах общественного транспорта в новогоднюю ночь. Информацию предоставило управление по работе со СМИ горадминистрации 30 декабря.



Администрация напомнила, что работа метрополитена в новогоднюю ночь будет



"С 02:15 1 января и до прохода последнего поезда все станции будут работать только на выход пассажиров. После короткого перерыва утром 1 января станции метрополитена откроются в 06:15", - говорится в сообщении.



Администрация также отмечает, что в новогоднюю ночь будет работать весь муниципальный пассажирский транспорт Нижнего Новгорода, а часть маршрутов – сокращена с учетом мест массовых гуляний.



Так, с 22:30 31 декабря до 03:00 01 января 2017 года автобусы маршрута №2 будут следовать от остановочного пункта "Академическая" по Казанскому шоссе, улице Касьянова, улице Верхне-Печерской, улице Бринского, улице Родионова, улице Большой Печерской, улице Белинского, улице Красносельской, улице Ильинской, улице Горького, улице Большой Покровской до остановочного пункта "Улица Большая Покровская". В обратном направлении движение будет организовано по улице Большой Покровской, площади Лядова, улице Белинского, улице Большой Печерской, улице Родионова, Казанскому шоссе, улице Лопатина, улице Верхне-Печерской, улице Касьянова, Казанскому шоссе. Отправка из микрорайона Верхние Печеры - в 22:30, 22:54, 23:18, 23:46, 00:10, 00:34, 01:02, 01:26 и 01:54; с ул. Большая Покровская - в 23:06, 23:30, 23:54, 0:22, 00:46, 01:10, 01:38, 02:02, 02:50.



Маршрут № 26 "Мкрн Кузнечиха-2 – пл. Горького – мкрн Кузнечиха-2" будет уходить с конечных по следующему графику: м/р Кузнечиха-2: 22:40, 23:07, 23:44, 00:07, 00:36, 01:00, 01:40, 02:10; ул. Большая Покровская: 23:17, 23:40, 00:10, 00:34, 01:00, 01:25, 02:15, 02:50. Движение автобусов маршрута № 26 будет организовано от остановочного пункта "Микрорайон Кузнечиха-2" по улице Ивлиева, улице Козицкого, улице Богородского, улице Бекетова, по проспекту Гагарина, площади Лядова, улице Красносельской, улице Ильинской, улице Горького, улице Большой Покровской до остановочного пункта "Улица Большая Покровская". В обратном направлении - по улице Большой Покровской, площади Лядова, проспекту Гагарина, улице Бекетова, улице Ванеева, улице Козицкого, улице Ивлиева.



Маршрут № 43 "Мкрн Щербинки-2 – пл. Горького – мкрн Щербинки-2" будет работать с отправкой из мкрн Щербинки-2 в 22:54, 23:18, 23:46, 00:10, 00:34, 01:02, 01:26, 01:54 и от ул. Большая Покровская в 23:30, 23:54, 00:22, 00:46, 01:10, 01:38, 02:02, 02:50. Автобусы данного маршрута будут следовать от остановочного пункта "Микрорайон Щербинки-2" по проспекту Гагарина, площади Лядова, улице Красносельской, улице Ильинской, улице Горького, улице Большой Покровской до остановочного пункта "Улица Большая Покровская". В обратном направлении - по улице Большой Покровской, площади Лядова, проспекту Гагарина.



Маршрут № 45 "ЗКПД-4 – Московский вокзал – ЗКПД-4" отправится от ЗКПД-4 в 22:30, 23:02, 23:34, 00:10, 00:42, 01:14, 01:50 и от тоннеля Московского вокзала в 23:20, 23:52, -00:24, 01:00, 01:32, 02:04, 02:45. Автобусы маршрута №45 будут курсировать от остановочного пункта "Тоннель Московского вокзала" по Московскому шоссе, улице Рябцева, улице Чаадаева, улице Мирошникова, улице Циолковского, улице Светлоярской, проспекту 70 лет Октября, проспекту Кораблестроителей до остановочного пункта "7-й микрорайон Сормова". В обратном направлении движение будет осуществляться по той же схеме.



Трамвайные маршруты будут работать по следующей схеме: с 00:00 до 05:00 1 января 2017 года с интервалом в 30 минут в обе стороны будут ходить по городскому кольцу трамваи маршрута №2. Трамвай маршрута № 3 "Парк Дубки – Московский вокзал – парк Дубки" будет отправляться с конечной от парка Дубки в 00:38, 01:28, 02:18, а от Московского вокзала – в 00:08, 00:58, 01:48, 02:38, 03:40.



Трамвайный маршрут № 6 "Московский вокзал – Сормово – Московский вокзал" будет отправляться от Московского вокзала в 00:33, 00:44, 01:27, 01:42, 02:20, 02:38, 04:07, 04:20, 05:10, 05:17. Маршрут № 19 "ул. Ивлиева – Мыза – ул. Ивлиева" отправится от ул. Ивлиева в 00:06, 01:02, 01:58, 03:22, 04:18, от Мызы - в 00:35, 01:30, 02:50, 03:50, 04:46.



Троллейбусный маршрут № 8 "ул. Дубравная – платформа Чаадаево – ул. Дубравная" в новогоднюю ночь будет отправляться от ул. Дубравная в 01:30, 04:10, 05:54, от платформы Чаадаево - в 00:50, 03:30, 05:14. Маршрут № 9 "Пл. Минина и Пожарского – мкрн Кузнечиха-2 – пл. Минина и Пожарского" будет курсировать от пл. Минина и Пожарского: 23:17, 00:20, 04:15, 05:15, от ул. Рокоссовского - в 23:47, 00:45, 04:40, 05:40. Маршрут № 10 "Мещерское озеро – авторынок Московский – Мещерское озеро" отправится от Мещерского озера в 00:20, 03:10, 04:33, от авторынка "Московский – в 01:00, 03:50, 05:13.



Маршрут № 14 "ул. Патриотов – мкрн Соцгород-2 – ул. Патриотов" будет отправляться от ул. Патриотов в 23:10, 00:05, 01:40, 02:35, 03:30, 04:25, от ул. Плотникова -в 23:40, 00:35, 02:10, 03:02, 04:00, 04:55.



Маршрут № 15 "Платформа Чаадаево – Московский вокзал – платформа Чаадаево" будет курсировать с отправкой от платформы Чаадаево в 00:30, 01:38, 02:55, 04:08, от тоннеля Московского вокзала – в 01:00, 02:08, 03:25, 04:38.



Маршрут № 25 "Мещерское озеро – ул. Архангельская" от Мещерского озера будет отъезжать в 02:12, 03:28, 04:52, от ул. Архангельской – в 02:48, 04:00, 05:24; дополнительный рейс от Московского вокзала до улицы Архангельской по этому маршруту будет организован в 02:50.



Водители дежурных автобусов, трамваев и троллейбусов в новогоднюю ночь будут обязаны останавливаться и перевозить в попутном направлении пассажиров.



Администрация Нижнего Новгорода сообщила об изменениях в маршрутах общественного транспорта в новогоднюю ночь. Информацию предоставило управление по работе со СМИ горадминистрации 30 декабря.Администрация напомнила, что работа метрополитена в новогоднюю ночь будет продлена до 02:00. Последние поезда по маршруту "Парк культуры" - "Горьковская" отправятся с конечных в 02:19, по маршруту "Парк культуры" - "Буревестник" - в 02:09."С 02:15 1 января и до прохода последнего поезда все станции будут работать только на выход пассажиров. После короткого перерыва утром 1 января станции метрополитена откроются в 06:15", - говорится в сообщении.Администрация также отмечает, что в новогоднюю ночь будет работать весь муниципальный пассажирский транспорт Нижнего Новгорода, а часть маршрутов – сокращена с учетом мест массовых гуляний.Так, с 22:30 31 декабря до 03:00 01 января 2017 года автобусы маршрута №2 будут следовать от остановочного пункта "Академическая" по Казанскому шоссе, улице Касьянова, улице Верхне-Печерской, улице Бринского, улице Родионова, улице Большой Печерской, улице Белинского, улице Красносельской, улице Ильинской, улице Горького, улице Большой Покровской до остановочного пункта "Улица Большая Покровская". В обратном направлении движение будет организовано по улице Большой Покровской, площади Лядова, улице Белинского, улице Большой Печерской, улице Родионова, Казанскому шоссе, улице Лопатина, улице Верхне-Печерской, улице Касьянова, Казанскому шоссе. Отправка из микрорайона Верхние Печеры - в 22:30, 22:54, 23:18, 23:46, 00:10, 00:34, 01:02, 01:26 и 01:54; с ул. Большая Покровская - в 23:06, 23:30, 23:54, 0:22, 00:46, 01:10, 01:38, 02:02, 02:50.Маршрут № 26 "Мкрн Кузнечиха-2 – пл. Горького – мкрн Кузнечиха-2" будет уходить с конечных по следующему графику: м/р Кузнечиха-2: 22:40, 23:07, 23:44, 00:07, 00:36, 01:00, 01:40, 02:10; ул. Большая Покровская: 23:17, 23:40, 00:10, 00:34, 01:00, 01:25, 02:15, 02:50. Движение автобусов маршрута № 26 будет организовано от остановочного пункта "Микрорайон Кузнечиха-2" по улице Ивлиева, улице Козицкого, улице Богородского, улице Бекетова, по проспекту Гагарина, площади Лядова, улице Красносельской, улице Ильинской, улице Горького, улице Большой Покровской до остановочного пункта "Улица Большая Покровская". В обратном направлении - по улице Большой Покровской, площади Лядова, проспекту Гагарина, улице Бекетова, улице Ванеева, улице Козицкого, улице Ивлиева.Маршрут № 43 "Мкрн Щербинки-2 – пл. Горького – мкрн Щербинки-2" будет работать с отправкой из мкрн Щербинки-2 в 22:54, 23:18, 23:46, 00:10, 00:34, 01:02, 01:26, 01:54 и от ул. Большая Покровская в 23:30, 23:54, 00:22, 00:46, 01:10, 01:38, 02:02, 02:50. Автобусы данного маршрута будут следовать от остановочного пункта "Микрорайон Щербинки-2" по проспекту Гагарина, площади Лядова, улице Красносельской, улице Ильинской, улице Горького, улице Большой Покровской до остановочного пункта "Улица Большая Покровская". В обратном направлении - по улице Большой Покровской, площади Лядова, проспекту Гагарина.Маршрут № 45 "ЗКПД-4 – Московский вокзал – ЗКПД-4" отправится от ЗКПД-4 в 22:30, 23:02, 23:34, 00:10, 00:42, 01:14, 01:50 и от тоннеля Московского вокзала в 23:20, 23:52, -00:24, 01:00, 01:32, 02:04, 02:45. Автобусы маршрута №45 будут курсировать от остановочного пункта "Тоннель Московского вокзала" по Московскому шоссе, улице Рябцева, улице Чаадаева, улице Мирошникова, улице Циолковского, улице Светлоярской, проспекту 70 лет Октября, проспекту Кораблестроителей до остановочного пункта "7-й микрорайон Сормова". В обратном направлении движение будет осуществляться по той же схеме.Трамвайные маршруты будут работать по следующей схеме: с 00:00 до 05:00 1 января 2017 года с интервалом в 30 минут в обе стороны будут ходить по городскому кольцу трамваи маршрута №2. Трамвай маршрута № 3 "Парк Дубки – Московский вокзал – парк Дубки" будет отправляться с конечной от парка Дубки в 00:38, 01:28, 02:18, а от Московского вокзала – в 00:08, 00:58, 01:48, 02:38, 03:40.Трамвайный маршрут № 6 "Московский вокзал – Сормово – Московский вокзал" будет отправляться от Московского вокзала в 00:33, 00:44, 01:27, 01:42, 02:20, 02:38, 04:07, 04:20, 05:10, 05:17. Маршрут № 19 "ул. Ивлиева – Мыза – ул. Ивлиева" отправится от ул. Ивлиева в 00:06, 01:02, 01:58, 03:22, 04:18, от Мызы - в 00:35, 01:30, 02:50, 03:50, 04:46.Троллейбусный маршрут № 8 "ул. Дубравная – платформа Чаадаево – ул. Дубравная" в новогоднюю ночь будет отправляться от ул. Дубравная в 01:30, 04:10, 05:54, от платформы Чаадаево - в 00:50, 03:30, 05:14. Маршрут № 9 "Пл. Минина и Пожарского – мкрн Кузнечиха-2 – пл. Минина и Пожарского" будет курсировать от пл. Минина и Пожарского: 23:17, 00:20, 04:15, 05:15, от ул. Рокоссовского - в 23:47, 00:45, 04:40, 05:40. Маршрут № 10 "Мещерское озеро – авторынок Московский – Мещерское озеро" отправится от Мещерского озера в 00:20, 03:10, 04:33, от авторынка "Московский – в 01:00, 03:50, 05:13.Маршрут № 14 "ул. Патриотов – мкрн Соцгород-2 – ул. Патриотов" будет отправляться от ул. Патриотов в 23:10, 00:05, 01:40, 02:35, 03:30, 04:25, от ул. Плотникова -в 23:40, 00:35, 02:10, 03:02, 04:00, 04:55.Маршрут № 15 "Платформа Чаадаево – Московский вокзал – платформа Чаадаево" будет курсировать с отправкой от платформы Чаадаево в 00:30, 01:38, 02:55, 04:08, от тоннеля Московского вокзала – в 01:00, 02:08, 03:25, 04:38.Маршрут № 25 "Мещерское озеро – ул. Архангельская" от Мещерского озера будет отъезжать в 02:12, 03:28, 04:52, от ул. Архангельской – в 02:48, 04:00, 05:24; дополнительный рейс от Московского вокзала до улицы Архангельской по этому маршруту будет организован в 02:50.Водители дежурных автобусов, трамваев и троллейбусов в новогоднюю ночь будут обязаны останавливаться и перевозить в попутном направлении пассажиров. Напомним , что администрация Нижнего Новгорода планирует перекрыть движение от пл. Горького до пл. Свободы в новогоднюю ночь.

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