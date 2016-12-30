Организаторы акции "Теплоэнерго" в Нижнем Новгороде вручили сертификаты победителям Бизнес

Организаторы акции "Теплоэнерго" "Запускай генератор тепла, оплачивая услуги вовремя" вручили денежные сертификаты победителям в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы акции 30 декабря 2016 года.



Согласно информации, в декабре в администрации города состоялась очередная церемония награждения победителей акции. 25 нижегородцев – добросовестных плательщиков за отопление и горячую воду по итогам III квартала 2016 года – получили денежные сертификаты номиналом от 1 тысячи до 30 тысяч рублей на оплату услуг компании в будущем.



В мероприятии приняли участие глава администрации города Нижнего Новгорода Сергей Белов, генеральный директор ОАО "Теплоэнерго" Александр Котельников, генеральный директор строительной компании "Деметра" Денис Зайцев, представители ОАО "ДК Московского района" и победители акции.



Одна из победительниц акции - Валентина Комарова - подчеркнула, что выигрыш стал для нее приятной неожиданностью и хорошим новогодним подарком. "Я всегда иду оплачивать квитанцию за коммунальные услуги сразу после ее получения. Почему я так делаю? Для меня это естественно, привычно и правильно. Приятно, что такое отношение ценится и вознаграждается", - отметила она.



Генеральный директор ООО "Деметра" Денис Зайцев в свою очередь рассказал, что компания разделяет подход "Теплоэнерго", направленный на поощрение добросовестных плательщиков. "Эта акция показывает, что "золотое" правило – относись к другим так, как хотелось бы, чтобы другие относились к тебе – работает. Я поздравляю сегодняшних победителей, и желаю, чтобы каждому из вас выпала возможность стать обладателем главного приза – теплой и уютной квартиры в одном из домов в микрогороде "Стрижи", построенных нашей компанией", - добавил он.



"В начале 2017 года мы проведем финальный розыгрыш денежных сертификатов и квартиры, то есть, еще одной счастливой семьей станет больше. У всех присутствующих есть возможность принять в нем участие, и я надеюсь, что вы – ответственные плательщики за коммунальные услуги – будете в числе претендентов. Поздравляю всех с наступающим Новым годом и желаю удачи", - сказал генеральный директор "Теплоэнерго" Александр Котельников, завершая церемонию.



СПРАВКА:

Строительная компания ООО "Деметра" основана в 2012 году. Сегодня компания является одним из ведущих девелоперов города и региона. Флагманский проект ООО "Деметра" - Микрогород "Стрижи" в пригороде Нижнего Новгорода, расположенный на территории более 180 Га и включающий в себя 300 тысяч кв.м. жилья. Проект будет полностью реализован в 2025 году, на сегодняшний момент уже построено почти 1000 квартир в таунхаусах и многоквартирных домах общей площадью 40 тысяч кв.м. Компания заботится о жителях, уделяя повышенное внимание инфраструктуре, окружению, придомовым территориям, местам для отдыха взрослых и детей. микрогород "Стрижи" в будущем войдет в состав Нижнего Новгорода и расположится практически в центре будущего района.

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