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Общество

Администрация Нижнего Новгорода ограничит движение транспорта на пл. Минина с 30 декабря по 9 января

30 декабря 2016 12:18  [343] Общество
Елка на пл.Минина (Фото: НИА Нижний Новгород)

Елка на пл.Минина

Фото: НИА "Нижний Новгород"

(НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина) Администрация Нижнего Новгорода ограничит движение транспорта на пл. Минина с 30 декабря 2016 года по 9 января 2017 года. Об этом сообщается в соответствующем постановлении, размещенном на сайте администрации.

Согласно документу, в связи с проведением новогодних мероприятий с сегодняшнего дня и до 08:00 9 января 2017 года движение транспорта по пл. Минина и Пожарского (на участке от памятника В.П.Чкалову до ул. Минина), Верхневолжской набережной (на участке от пл. Минина до переулка Музейного), Георгиевскому съезду будет ограничено.

"Объезд зоны проведения мероприятий будет организован по прилегающим улицам", - отмечается в постановлении.

Напомним, что администрация также планирует перекрыть движение от пл. Горького до пл. Свободы в новогоднюю ночь. Работа метрополитена в новогоднюю ночь будет продлена до 02:00, автобусов - до 03:00.

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