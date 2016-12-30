(НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня)
Два человека погибли на пожаре в Гагинском районе Нижегородской области 30 декабря. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили источник в иловом ведомстве.
Согласно информации, пожар произошел в ночь на 30 декабря. По сведениям регионального ГУ МЧС, в результате пожара сгорел дом на площади 72 кв. м. Для ликвидации последствий пожара привлекались 11 человек и четыре единицы техники.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неисправное электрооборудование. В результате в огне погибли два человека – юноша 1997 года рождения и женщина 1953 года рождения. Еще один мужчина 1995 года рождения получил ожоги и был госпитализирован в местную ЦРБ.
Напомним
, что подросток пострадал в результате пожара в Нижегородской области 28 декабря.
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