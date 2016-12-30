Два человека погибли на пожаре в Гагинском районе Нижегородской области 30 декабря Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня) Два человека погибли на пожаре в Гагинском районе Нижегородской области 30 декабря. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили источник в иловом ведомстве.



Согласно информации, пожар произошел в ночь на 30 декабря. По сведениям регионального ГУ МЧС, в результате пожара сгорел дом на площади 72 кв. м. Для ликвидации последствий пожара привлекались 11 человек и четыре единицы техники.



По предварительным данным, причиной возгорания стало неисправное электрооборудование. В результате в огне погибли два человека – юноша 1997 года рождения и женщина 1953 года рождения. Еще один мужчина 1995 года рождения получил ожоги и был госпитализирован в местную ЦРБ.



Два человека погибли на пожаре в Гагинском районе Нижегородской области 30 декабря. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили источник в иловом ведомстве.Согласно информации, пожар произошел в ночь на 30 декабря. По сведениям регионального ГУ МЧС, в результате пожара сгорел дом на площади 72 кв. м. Для ликвидации последствий пожара привлекались 11 человек и четыре единицы техники.По предварительным данным, причиной возгорания стало неисправное электрооборудование. В результате в огне погибли два человека – юноша 1997 года рождения и женщина 1953 года рождения. Еще один мужчина 1995 года рождения получил ожоги и был госпитализирован в местную ЦРБ. Напомним , что подросток пострадал в результате пожара в Нижегородской области 28 декабря.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".

При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.

Настоящий ресурс может содержать материалы 16+