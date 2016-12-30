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Происшествия

Суд арестовал нижегородца по подозрению в похищении брата своего должника

30 декабря 2016 12:53  [228] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд арестовал нижегородца по подозрению в похищении брата своего должника. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 30 декабря 2016 года.

Из материалов дела следует, что 15 апреля 2016 года житель Павлова встретился с братом своего товарища, который задолжал ему 500 тысяч рублей и не мог вернуть эти деньги.

Подозреваемый привез брата должника в помещение, переоборудованное под спортивный зал, находящееся на территории одного из предприятий, директором которого он являлся.

Там мужчина избил брата должника, после чего потребовал у него уже не 500 тысяч рублей, а 700 тысяч. Телесные повреждения, которые нанес подозреваемый потерпевшему, в последствии медики квалифицировали как "причинение вреда здоровью средней тяжести".

После задержания в отношении жителя Павлова возбуждено уголовное дело по п.п. "в", "г" ч.2 ст.163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества, совершенное с применением насилия в крупном размере). Павловский городской суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 23 дня.

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