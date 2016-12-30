"Большинство нижегородцев хочет видеть на Стрелке ландшафтный парк", - Александр Прудник Общество

Александр Прудник Фото: НИА "Нижний Новгород"



По его словам, только 15,6% опрошенных нижегородцев поддерживают создание индустриального парка на Стрелке в Нижнем Новгороде. Согласно данным опроса, за природный парк (ландшафтную зону) отдали свои голоса 42,7%, за парк воинской славы выступили 22,7%, за православный парк – 16,4 % нижегородцев, затруднились ответить 2,7% опрошенных жителей.



Кроме того, жителям города задали вопрос о том, как, по их мнению, нужно поступить с сооружениями на Стрелке. Большинство (40,7%) считают, что портовые краны нужно



По словам Александра Прудника, "результаты исследования стали несколько неожиданными, поскольку общественное мнение, мнение нижегородцев, не совпало с мнением инициативной группы, поддерживающей необходимость сохранения на Стрелке элементов индустриальной культуры".



"Большинство нижегородцев выступают за то, чтобы на Стрелке была ландшафтная архитектура и природный парк. Теперь экспертное сообщество должно понять, что ни у кого нет "контрольного пакета мнений", представляющего позицию нижегородцев. Придется считаться с мнением большинства жителей, которые хотят видеть на Стрелке именно ландшафтный парк. Когда речь идет о памятниках индустриальной культуры, надо помнить, что сами нижегородцы живут внутри крупного города и для них элементы индустриальной инфраструктуры не несут никакой романтики, а более привлекательными и экзотичными являются парковые зоны. Недостаток хорошо организованных ландшафтных парков в Нижнем Новгороде ощущается очень сильно. Для жителей создание парковой зоны на Стрелке означает создание зоны отдыха, где можно отвлечься от окружающего индустриального пейзажа", - пояснил социолог результаты исследования.







СПРАВКА:

Социологическое исследование проводилось в период с 24 по 27 декабря 2016 года Институтом политической психологии (группа социологов Александра Прудника). В ходе исследования было опрошено 1200 респондентов Нижегородской области. Статистическое отклонение выборки при 2σ - двойном стандартном отклонении составило 2,60%. "Большинство нижегородцев хочет видеть на Стрелке ландшафтный парк", - сказал социолог Александр Прудник, комментируя итоги опроса, проведенного Институтом политической психологии, 30 декабря 2016 года.По его словам, только 15,6% опрошенных нижегородцев поддерживают создание индустриального парка на Стрелке в Нижнем Новгороде. Согласно данным опроса, за природный парк (ландшафтную зону) отдали свои голоса 42,7%, за парк воинской славы выступили 22,7%, за православный парк – 16,4 % нижегородцев, затруднились ответить 2,7% опрошенных жителей.Кроме того, жителям города задали вопрос о том, как, по их мнению, нужно поступить с сооружениями на Стрелке. Большинство (40,7%) считают, что портовые краны нужно снести , 32,9% хотят их оставить, а 26,4% затруднились ответить. Схожим образом распределились мнения относительно судьбы пакгаузов (складов) ХIХ века, которые являются наследием индустриальной культуры: 38% нижегородцев предлагают их снести, 31,1% хотят их оставить, чуть меньше (30,9%) затруднились ответить.По словам Александра Прудника, "результаты исследования стали несколько неожиданными, поскольку общественное мнение, мнение нижегородцев, не совпало с мнением инициативной группы, поддерживающей необходимость сохранения на Стрелке элементов индустриальной культуры"."Большинство нижегородцев выступают за то, чтобы на Стрелке была ландшафтная архитектура и природный парк. Теперь экспертное сообщество должно понять, что ни у кого нет "контрольного пакета мнений", представляющего позицию нижегородцев. Придется считаться с мнением большинства жителей, которые хотят видеть на Стрелке именно ландшафтный парк. Когда речь идет о памятниках индустриальной культуры, надо помнить, что сами нижегородцы живут внутри крупного города и для них элементы индустриальной инфраструктуры не несут никакой романтики, а более привлекательными и экзотичными являются парковые зоны. Недостаток хорошо организованных ландшафтных парков в Нижнем Новгороде ощущается очень сильно. Для жителей создание парковой зоны на Стрелке означает создание зоны отдыха, где можно отвлечься от окружающего индустриального пейзажа", - пояснил социолог результаты исследования. Как сообщалось ранее , нижегородские активисты создали петицию к первому заместителю руководителя администрации Президента России Сергею Кириенко с просьбой к помочь в сохранении портовых объектов на Стрелке.СПРАВКА:Социологическое исследование проводилось в период с 24 по 27 декабря 2016 года Институтом политической психологии (группа социологов Александра Прудника). В ходе исследования было опрошено 1200 респондентов Нижегородской области. Статистическое отклонение выборки при 2σ - двойном стандартном отклонении составило 2,60%.

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