Сотрудник отдела безопасности нижегородской ИК-4 предстанет перед судом по подозрению в получении взяток от осужденных Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"



Следователи полагают, что подозреваемый, 46-летний заместитель начальника отдела безопасности колонии, который в настоящее время уволен, с апреля по июнь 2015 года проносил средство мобильной связи на территорию исправительного учреждения и предоставлял осужденным право пользоваться им без ограничения во времени.



За это, а также за оказание общего покровительства и облегчения условий отбывания наказания заместитель начальника отдела безопасности колонии получил от осужденных в качестве взятки не менее 32 тысяч рублей.







В ходе расследования экс-сотрудник колонии вину в совершении преступления не признал.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия - два эпизода). В настоящее время дело передано в суд. Сотрудник отдела безопасности исправительной колонии (ИК) №4 в Нижегородской области подозревается в получении взяток от осужденных. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 30 декабря 2016 года.Следователи полагают, что подозреваемый, 46-летний заместитель начальника отдела безопасности колонии, который в настоящее время уволен, с апреля по июнь 2015 года проносил средство мобильной связи на территорию исправительного учреждения и предоставлял осужденным право пользоваться им без ограничения во времени.За это, а также за оказание общего покровительства и облегчения условий отбывания наказания заместитель начальника отдела безопасности колонии получил от осужденных в качестве взятки не менее 32 тысяч рублей. В сентябре текущего года следователи подозревали мужчину в одном эпизоде получении взятки - на 1,5 тысячи рублей.В ходе расследования экс-сотрудник колонии вину в совершении преступления не признал.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия - два эпизода). В настоящее время дело передано в суд.

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