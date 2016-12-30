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Происшествия

Сотрудник отдела безопасности нижегородской ИК-4 предстанет перед судом по подозрению в получении взяток от осужденных

30 декабря 2016 13:26  [355] Происшествия
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудник отдела безопасности исправительной колонии (ИК) №4 в Нижегородской области подозревается в получении взяток от осужденных. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 30 декабря 2016 года.

Следователи полагают, что подозреваемый, 46-летний заместитель начальника отдела безопасности колонии, который в настоящее время уволен, с апреля по июнь 2015 года проносил средство мобильной связи на территорию исправительного учреждения и предоставлял осужденным право пользоваться им без ограничения во времени.

За это, а также за оказание общего покровительства и облегчения условий отбывания наказания заместитель начальника отдела безопасности колонии получил от осужденных в качестве взятки не менее 32 тысяч рублей.

В сентябре текущего года следователи подозревали мужчину в одном эпизоде получении взятки - на 1,5 тысячи рублей.

В ходе расследования экс-сотрудник колонии вину в совершении преступления не признал.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия - два эпизода). В настоящее время дело передано в суд.

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