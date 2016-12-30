Собор Александра Невского на Стрелке в Нижнем Новгороде
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Божественная литургия пройдет в 19 храмах Нижнего Новгорода в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской епархии.
В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года в храмах Нижнего Новгорода по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия пройдет литургия. Перечень храмов, адреса и время начала богослужений приводятся в таблице.
|
N
|
Название храма/монастыря
|
Адрес
|
Время
|
Автозаводский район
|
|
Храм во имя святителя и чудотворца Николая
|
ул. Дьяконова, 15 а
|
00:00
|
|
Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы
|
улица Гнилицкая, 1 а
|
00:00
|
Канавинский район
|
|
Кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского
|
ул. Стрелка, 3 а
|
00:00
|
|
Собор в честь Нерукотворного Образа Спасителя
|
Ярмарочный проезд, 10
|
00:00
|
|
Храм в честь иконы Божией Матери "Иверская"
|
ул. Движенцев, 17 м
|
00:00
|
|
Приход церквей в честь Смоленской и Владимирской икон Божией Матери
|
ул. Гордеевская, 141
|
23:45
|
Ленинский район
|
|
Православный приход церкви в честь иконы Пресвятой Богородицы "Умиление"
|
ул. Даргомыжского, 13 б
|
00:00
|
Московский район
|
|
Храм в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница"
|
ул. А. Люкина, д. 9
|
00:00
|
|
Храм в честь Пресвятой Живоначальной Троицы
|
ул. Топольная, 11
|
02:00
|
Советский район
|
|
Храм в честь Владимирской Оранской иконы Божией Матери и защитников Отечества
|
ул. Бекетова, 69, корпус 1
|
00:00
|
Нижегородский район
|
|
Православный приход церкви во имя Всемилостивейшего Спаса
|
ул. М. Горького, 177 а
|
00:00
|
|
Православный приход церкви Преображения Господня (Печерская)
|
Слобода Печеры, 124
|
00:00
|
|
Храм в честь Воскресения Христова
|
ул. Шевченко, 1 а
|
00:00
|
|
Храм в честь пророка Илии
|
ул. Ильинская, 9
|
00:00
|
|
Благовещенский мужской монастырь, храм святого благоверного князя Георгия Всеволодовича
|
Пер. Мельничный, 8
|
00:00
|
|
Архиерейское подворье храма в честь святых Кирилла и Мефодия
|
ул. Грузинская, 44 а
|
23:30
|
Приокский округ
|
|
Храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона
|
проспект Гагарина, 119 а
|
00:00
|
|
Крестовоздвиженский женский монастырь
|
Окский съезд, 2 а
|
23:30
|
Сормовский район
|
|
Спасо-Преображенский собор
|
ул. Щербакова, 15
|
00:00
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