Божественная литургия пройдет в 19 храмах Нижнего Новгорода в новогоднюю ночь Общество

Собор Александра Невского на Стрелке в Нижнем Новгороде Фото: НИА "Нижний Новгород"

Божественная литургия пройдет в 19 храмах Нижнего Новгорода в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской епархии.

В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года в храмах Нижнего Новгорода по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия пройдет литургия. Перечень храмов, адреса и время начала богослужений приводятся в таблице.