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Общество

Божественная литургия пройдет в 19 храмах Нижнего Новгорода в новогоднюю ночь

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Собор Александра Невского на Стрелке в Нижнем Новгороде (Фото: НИА Нижний Новгород)

Собор Александра Невского на Стрелке в Нижнем Новгороде

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Божественная литургия пройдет в 19 храмах Нижнего Новгорода в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской епархии.

В ночь с 31 декабря 2016 года на 1 января 2017 года в храмах Нижнего Новгорода по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия пройдет литургия. Перечень храмов, адреса и время начала богослужений приводятся в таблице.

N

Название храма/монастыря

Адрес

Время
начала
богослужения

Автозаводский район

  •  

Храм во имя святителя и чудотворца Николая

ул. Дьяконова, 15 а

00:00

  •  

Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы

улица Гнилицкая, 1 а

00:00

Канавинский район

  •  

Кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского

ул. Стрелка, 3 а

00:00

  •  

Собор в честь Нерукотворного Образа Спасителя

Ярмарочный проезд, 10

00:00

  •  

Храм в честь иконы Божией Матери "Иверская"

ул. Движенцев, 17 м

00:00

  •  

Приход церквей в честь Смоленской и Владимирской икон Божией Матери

ул. Гордеевская, 141

23:45

Ленинский район

  •  

Православный приход церкви в честь иконы Пресвятой Богородицы "Умиление"

ул. Даргомыжского, 13 б

00:00

Московский район

  •  

Храм в честь иконы Божией Матери "Скоропослушница"

ул. А. Люкина, д. 9

00:00

  •  

Храм в честь Пресвятой Живоначальной Троицы

ул. Топольная, 11

02:00

Советский район

  •  

Храм в честь Владимирской Оранской иконы Божией Матери и защитников Отечества

ул. Бекетова, 69, корпус 1

00:00

Нижегородский район

  •  

Православный приход церкви во имя Всемилостивейшего Спаса

ул. М. Горького, 177 а

00:00

  •  

Православный приход церкви Преображения Господня (Печерская)

Слобода Печеры, 124

00:00

  •  

Храм в честь Воскресения Христова

ул. Шевченко, 1 а

00:00

  •  

Храм в честь пророка Илии

ул. Ильинская, 9

00:00

  •  

Благовещенский мужской монастырь, храм святого благоверного князя Георгия Всеволодовича

Пер. Мельничный, 8

00:00

  •  

Архиерейское подворье храма в честь святых Кирилла и Мефодия

ул. Грузинская, 44 а

23:30

Приокский округ

  •  

Храм во имя святого великомученика и целителя Пантелеимона

проспект Гагарина, 119 а

00:00

  •  

Крестовоздвиженский женский монастырь

Окский съезд, 2 а

23:30

Сормовский район

  •  

Спасо-Преображенский собор

ул. Щербакова, 15

00:00

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