(НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко)
ООО "Строительная кампания" планирует заняться развитием территории в районе пр. Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в материалах на сайте министерства инвестиций, земельных и имущественных отношений области.
Согласно информации, ООО "Строительная кампания" стало единственным участником аукциона, назначенного на 27 декабря 2016 года. Торги были признаны несостоявшимися. Претендент изъявил желание заключить договор о развитии застроенной территории по начальной цене – 3 млн 263 тысячи рублей.
Напомним
, участок площадью 0,6 га расположен в границах ул. Пятигорская и пр. Гагарина (Приокский район). На нем планируется строительство жилья. Территория, подлежащая развитию, частично располагается в границах защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения "Парк Швейцария".
Напомним также
, что облправительство выставило на аукцион 12 территорий в центре Нижнего Новгорода на общую сумму более 0,7 млрд рублей. Торги были назначены на 15 декабря, однако они не состоялись из-за отсутствия заявок.
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