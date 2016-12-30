Мегафон
Ростелеком
Фонд социального страхования
Последние новости рубрики Общество
01 января 2017 20:01  [174] Синоптики прогнозируют похолодание в Нижегородской области с 3 января
01 января 2017 15:30  [161] Региональное управление Роспотребнадзора провело 107 проверок спиртосодержащей продукции в Нижегородской области 30 декабря
31 декабря 2016 11:51  [206] Более 20 тысяч браков зарегистрировано в Нижегородской области за 11 месяцев 2016 года
31 декабря 2016 10:20  [232] Божественная литургия пройдет в 19 храмах Нижнего Новгорода в новогоднюю ночь
30 декабря 2016 17:04  [391] Перевозчик "АК БАРС" обжалует решение суда о правомерности планируемой отмены 31 частного маршрута в Нижнем Новгороде
30 декабря 2016 15:36  [377] "Свое грандиозное событие в XXI веке Нижний Новгород – ЧМ-2018 - ждет лишь через полтора года", - Антон Фортунатов
30 декабря 2016 15:12  [599] Нижегородская администрация намерена расторгнуть инвестконтракт на реконструкцию дома №1 по ул.Стрелка
30 декабря 2016 15:11  [466] Сдача первого дома-долгостроя по ул. Украинской в Нижнем Новгороде запланирована на I квартал 2017 года
30 декабря 2016 15:06  [364] Синоптики прогнозируют до -5º в Нижегородской области в новогоднюю ночь
30 декабря 2016 15:05  [235] БФ "ЛУКОЙЛ" привез подарки в нижегородские детские дома и социальный приют
Общество

Суды общей юрисдикции и арбитражные суды Нижегородской области будут принимать обращения в электронном виде с 1 января 2017 года

30 декабря 2016 14:05  [436] Общество
(Фото: НИА Нижний Новгород)

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суды общей юрисдикции и арбитражные суды Нижегородской области будут принимать обращения граждан в электронном виде с 1 января 2017 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 30 декабря.

Соответствующий приказ издал судебный департамент при Верховном суде РФ. "Исковые заявления, жалобы, представления и другие документы можно будет подать через личный кабинет пользователя, созданный в разделе "Подача процессуальных документов в электронном виде" на официальном сайте суда. Личный кабинет создается автоматически путем подтверждения личных данных пользователя", - говорится в сообщении.

Чтобы направить документы в суд нужно будет заполнить специальную форму на сайте суда, представить необходимые электронные документы или их образы и подписать своей электронной или усиленной квалифицированной электронной подписью. Электронная подпись должна содержаться в отдельном файле (отсоединенная электронная подпись).

Подать документы в электронном виде в суд могут как физические, так и юридические лица. После направления документов пользователю придет уведомление с датой и временем их поступления. Если иск, жалоба или ходатайство поданы с ошибкой, пользователь получит другое уведомление - об отказе, с указанием его причин.

Прием, учет и регистрация документов, поступивших в электронном виде, будут производиться в том же порядке, что и документов на бумажных носителях.

Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+

Поделиться:
LOC DOG
Архив
Ялта-интурист
Фонд Кондрашова
Вход для пользователей
Пароль
РегистрацияЗабыли пароль?
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph