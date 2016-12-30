Суды общей юрисдикции и арбитражные суды Нижегородской области будут принимать обращения в электронном виде с 1 января 2017 года Общество

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Суды общей юрисдикции и арбитражные суды Нижегородской области будут принимать обращения граждан в электронном виде с 1 января 2017 года. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции региона 30 декабря.Соответствующий приказ издал судебный департамент при Верховном суде РФ. "Исковые заявления, жалобы, представления и другие документы можно будет подать через личный кабинет пользователя, созданный в разделе "Подача процессуальных документов в электронном виде" на официальном сайте суда. Личный кабинет создается автоматически путем подтверждения личных данных пользователя", - говорится в сообщении.Чтобы направить документы в суд нужно будет заполнить специальную форму на сайте суда, представить необходимые электронные документы или их образы и подписать своей электронной или усиленной квалифицированной электронной подписью. Электронная подпись должна содержаться в отдельном файле (отсоединенная электронная подпись).Подать документы в электронном виде в суд могут как физические, так и юридические лица. После направления документов пользователю придет уведомление с датой и временем их поступления. Если иск, жалоба или ходатайство поданы с ошибкой, пользователь получит другое уведомление - об отказе, с указанием его причин.Прием, учет и регистрация документов, поступивших в электронном виде, будут производиться в том же порядке, что и документов на бумажных носителях.