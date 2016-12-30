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Главные новости
30 декабря 2016 11:44  [563] Нижегородская администрация сообщила об изменениях в маршрутах общественного транспорта в новогоднюю ночь
29 декабря 2016 13:26  [815] Глава Советского района Нижнего Новгорода Денис Новиков заявил о намерении уйти со своего поста
28 декабря 2016 16:33  [619] Экс-председатель совета директоров нижегородского РУМО Юрий Чадаев приговорен к трем годам колонии
28 декабря 2016 16:13  [493] Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Нижнем Новгороде достигла эпидемического уровня
28 декабря 2016 15:06  [485] Облправительство намерено создать в регионе детский технопарк "Нижегородский кванториум"
Фоторепортажи

Значимые события 2016 года в фоторепортажах НИА "Нижний Новгород"

30 декабря 2016 17:40  [650]
Татьяна Неровня, Марина Лайд, Дмитрий Митрохин, Олег Золото, Максим Моисеев, Алёна Вдовиченко, Юлия Асташкина
Январь
19 января 2016 13:31  [987] Нижегородцы отметили Крещение купанием в водоемах города
20 фото
21 января 2016 16:06  [1089] Состояние улиц Нижнего Новгорода после затяжного снегопада
28 фото
Февраль
05 февраля 2016 14:51  [1227] Спасенных розовых фламинго поселили в специальный вольер в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
16 фото
10 февраля 2016 22:25  [2011] Модный показ коллекции нижегородского дизайнера Ольги Рыхловой в "Арсенале" (10.02.16)
60 фото
12 февраля 2016 16:45  [1848] Пресс-конференция Михаила Касьянова в Нижнем Новгороде
16 фото
24 февраля 2016 12:55  [2092] В Нижнем Новгороде прошло слушание по делу нижегородского некрополиста Анатолия Москвина
16 фото
Март
03 марта 2016 19:40  [2192] Пресс-конференция, посвященная Году кино в Нижнем Новгороде
16 фото
11 марта 2016 13:37  [1799] Питомцев нижегородского зоопарка "Лимпопо" угостили блинами по случаю Масленицы
27 фото
12 марта 2016 19:42  [3143] Котокафе MURZIK открылось в Нижнем Новгороде
18 фото
15 марта 2016 08:46  [2408] НИА Нижний Новгород - сквозь десятилетие!
78 фото
25 марта 2016 15:55  [2809] "ХраЛММ Летающего Макаронного Монстра" открылся в Нижнем Новгороде
18 фото
29 марта 2016 17:43  [3073] Президент России Владимир Путин осмотрел новый терминал аэропорта Нижний Новгород
15 фото
Апрель
07 апреля 2016 18:31  [1639] Заседание Межконфессионального консультативного совета
24 фото
12 апреля 2016 16:37  [1296] Нижний Новгород принял участие во всероссийском флешмобе "Подними голову"
24 фото
13 апреля 2016 17:04  [1937] Горьковские места в Нижнем Новгороде в преддверии подготовки к юбилею Максима Горького
30 фото
16 апреля 2016 21:24  [1197] Нижегородцы приняли участие в ежегодной образовательной акции "Тотальный диктант"
36 фото
22 апреля 2016 11:05  [3490] Сход грунта произошел в районе метромоста в Нижнем Новгороде
18 фото
22 апреля 2016 17:15  [1547] Творческая встреча с народным артистом РФ Сергеем Безруковым в Нижегородской областной детской библиотеке
21 фото
Май
01 мая 2016 21:05  [4014] Первая монстрация прошла в Нижнем Новгороде
27 фото
09 мая 2016 13:35  [2189] Акция "Бессмертный полк" прошла в Нижнем Новгороде
30 фото
09 мая 2016 22:35  [1386] Реконструкция боя 137 горьковской стрелковой дивизии 9 мая 1945 года в Нижнем Новгороде
27 фото
16 мая 2016 17:46  [1397] Государственный банк в Нижнем Новгороде провел традиционный "День открытых дверей"
30 фото
20 мая 2016 14:50  [2224] Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных НОДКБ отмечает 20-летний юбилей
12 фото
27 мая 2016 22:10  [1382] Открытие водной сцены "Рыба" на Нижневолжской набережной
24 фото
Июнь
01 июня 2016 20:00  [1462] Старт волонтерской программы ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде
33 фото
03 июня 2016 21:20  [1973] Запуск производства новых автобусов "Вектор NEXT" на "Павловском автобусном заводе"
33 фото
06 июня 2016 16:37  [1485] Флэшмоб "Пушкин едет на метро" прошел в Нижнем Новгороде
21 фото
23 июня 2016 20:40  [1702] Заброшенная стройка на Нижневолжской набережной превратилась в площадку для стрит-арта
24 фото
Июль
01 июля 2016 16:40  [2032] Участники автопробега на классических автомобилях ГАЗ-21 "Волга" и М-20 "Победа" прибыли в Нижний Новгород
24 фото
06 июля 2016 16:15  [2087] Открытие вольерного комплекса "Амазония" в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
21 фото
06 июля 2016 20:15  [856] Письменный стол и стул писателя Максима Горького возвратились в Нижний Новгород после реставрации
15 фото
07 июля 2016 10:55  [1347] Русско-французский спектакль "Наши бабушки", посвященный судьбам женщин Второй мировой войны, в Нижнем Новгороде
24 фото
11 июля 2016 16:00  [858] День рыбака отметили в Автозаводском парке Нижнего Новгорода
27 фото
13 июля 2016 15:18  [1666] Пресс-конференция победительницы конкурса "Миссис Россия 2016" нижегородки Юлии Ступишиной
12 фото
14 июля 2016 18:18  [1239] Ремонт Молитовского моста
15 фото
17 июля 2016 19:30  [1063] Пятый юбилейный и заключительный фестиваль "Русские горки" на площадке АСК "Нижегородское кольцо"
36 фото
20 июля 2016 18:30  [1074] Процесс восстановления картины Константина Юона "Горький и Шаляпин в Нижнем Новгороде" мастерами центра им. И. Грабаря
12 фото
24 июля 2016 22:30  [3157] Фестиваль электронной музыки и технологий Alfa Future People
60 фото
Август
02 августа 2016 09:40  [1288] Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Дивеево и Саров
51 фото
11 августа 2016 13:03  [8035] Экраноплан "Спасатель" (проект 903) покинул цех на территории завода "Красное Сормово"
12 фото
19 августа 2016 14:35  [1981] Проходческий щит "Татьяна" завершил прокладку первого тоннеля нижегородской станции метро "Стрелка"
12 фото
25 августа 2016 16:04  [1449] Заседание суда по уголовному делу Сергея Белова и Надежды Рожковой
12 фото
Сентябрь
02 сентября 2016 23:00  [1400] Реконструкция Нижегородского государственного академического театра оперы и балета имени А. С. Пушкина
33 фото
04 сентября 2016 09:30  [2566] Финальный кастинг конкурса "Мисс-Нижний Новгород-2016"
36 фото
14 сентября 2016 13:10  [1972] Открытие III очереди Южного обхода Нижнего Новгорода
18 фото
18 сентября 2016 17:50  [1724] Голосование на выборах депутатов Государственной Думы РФ VII созыва и Законодательного собрания Нижегородской области VI созыва
45 фото
Октябрь
04 октября 2016 14:41  [2861] Перед началом несостоявшегося заседания Законодательного собрания Нижегородской области VI созыва
30 фото
18 октября 2016 14:11  [1281] Родившихся 19 сентября котят ягуара показали журналистам в нижегородском зоопарке "Лимпопо"
18 фото
Ноябрь
04 ноября 2016 13:19  [1173] Запуск рабочего движения по дублеру Борского моста
12 фото
14 ноября 2016 08:00  [1499] Открытие международной выставки "Арт Россия-2016" на Нижегородской ярмарке
54 фото
Декабрь
13 декабря 2016 08:50  [1031] Территория речного порта Нижнего Новгорода
45 фото
16 декабря 2016 16:50  [697] Главную новогоднюю елку установили и нарядили в Нижнем Новгороде
30 фото
20 декабря 2016 15:20  [543] Новый приют для животных открылся в Нижнем Новгороде
21 фото
21 декабря 2016 08:05  [962] Церемония награждения лауреатов ежегодной региональной премии "Пробуждение"
57 фото
22 декабря 2016 11:25  [808] Предпоказ спектакля "Вязаник" в рамках новогодних интерактивных спектаклей в Арсенале на выставке Леонида Тишкова "Взгляни на дом"
33 фото
24 декабря 2016 19:35  [1630] Открытие новогоднего городка на площади Горького в Нижнем Новгороде
30 фото
30 декабря 2016 10:10  [490] Новогодняя фотосессия сотрудников НИА Нижний Новгород
12 фото
30 декабря 2016 12:12  [630] Предновогодний ночной Нижний Новгород
33 фото

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