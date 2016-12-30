Значимые события 2016 года в фоторепортажах НИА "Нижний Новгород"

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Татьяна Неровня, Марина Лайд, Дмитрий Митрохин, Олег Золото, Максим Моисеев, Алёна Вдовиченко, Юлия Асташкина
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