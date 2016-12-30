Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в действиях сексуального характера в отношении пятилетнего мальчика Происшествия

Нижегородец предстанет перед судом по обвинению в действиях сексуального характера в отношении пятилетнего мальчика. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону 30 декабря 2016 года.В этом преступлении подозревается 45-летний житель р.п. Красные Баки. Мальчик является сыном сожительницы подозреваемого. Следователи полагают, что преступление произошло, когда нетрезвый мужчина, находился у себя дома вместе с ребенком, а сожительница отсутствовала.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Сейчас расследование дела завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу.