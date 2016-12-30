БФ "ЛУКОЙЛ" привез подарки в нижегородские детские дома и социальный приют

Сотрудники Благотворительного фонда (БФ) "ЛУКОЙЛ" привезли подарки в детские дома и социальный приют Нижегородской области. Об этом сообщает центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт".
В преддверие праздника сладкие подарки от Благотворительного фонда получили четыре детских дома и социальный приют для детей и подростков.
В их перечень вошли государственное казенное учреждение (ГКУ) "Областной социальный приют для детей и подростков (ОСПДП) "Алые Паруса" Кстовского района, государственное казенное общеобразовательное учреждение (ГКОУ) "Детский дом №5", государственное бюджетное учреждение здравоохранения (ГБУЗ) "Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля", ГКОУ "Детский дом №3" и ГКОУ "Краснобаковский детский дом".
Copyright © 1999 - 2016 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+