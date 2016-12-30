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30 декабря 2016 15:05  [235] БФ "ЛУКОЙЛ" привез подарки в нижегородские детские дома и социальный приют
Общество

БФ "ЛУКОЙЛ" привез подарки в нижегородские детские дома и социальный приют

30 декабря 2016 15:05  [235] Общество
Лукойл

Лукойл

Сотрудники Благотворительного фонда (БФ) "ЛУКОЙЛ" привезли подарки в детские дома и социальный приют Нижегородской области. Об этом сообщает центр общественных связей ООО "ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт".

В преддверие праздника сладкие подарки от Благотворительного фонда получили четыре детских дома и социальный приют для детей и подростков.

В их перечень вошли государственное казенное учреждение (ГКУ) "Областной социальный приют для детей и подростков (ОСПДП) "Алые Паруса" Кстовского района, государственное казенное общеобразовательное учреждение (ГКОУ) "Детский дом №5", государственное бюджетное учреждение здравоохранения (ГБУЗ) "Детская специализированная больница медицинской реабилитации для детей психоневрологического профиля", ГКОУ "Детский дом №3" и ГКОУ "Краснобаковский детский дом".

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